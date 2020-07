Peter Lim y la madre de todas las preguntas

Anil Murthy ha hablado en público. No es un discurso pensado para los valencianistas pero dado que es el presidente del Valencia CF, que las palabras las ha pronunciado en Mestalla y que el discurso lo ha publicado el club en su página web oficial, no es delito ni demagogia interpretar, aunque sea someramente, el contenido de su mensaje. Y bien, lo primero que quiero decir es que elude la sustancia de la situación, elude el problema. En absoluto aplaudo o trato de justificar que se insulte al presidente del Valencia CF por la calle, en redes sociales o desde un medio de comunicación, pero por mucho que sea denunciable, no es el tema. No es justificable que se insulte a nadie bajo ningún concepto. Al contrario, lo que toca es aplaudir su lucha contra los violentos, que no caben en el fútbol ni en ningún sitio. Otra cosa es si la manera de afrontar esa lucha es la idónea o es justa porque pagan justos por pecadores. Se puede debatir la herramienta o el método para acabar con los violentos al tiempo que se aplaude el planteamiento genérico de sacarlos del fútbol. Es más, se tiene que aplaudir siempre a quien quiera sacar a los violentos de la sociedad en general.

Pero eso no puede servir para tapar todo lo demás, no vale. ¡A mi también me insultan! ¿A quién no le han insultado alguna vez en redes sociales? Lo que quiero decir es que el presidente del Valencia CF habla después de mucho tiempo sin hacerlo y lo que no ha hecho es responder a la gran pregunta. Admito que después de mucho escribir y pensar, tuvo que llegar el Forneret para alumbrarme: la gran pregunta es qué quiere hacer Meriton con el Valencia CF. Sabemos que no tienen intención de venderlo en el medio plazo y por lo tanto podemos decir que tienen la obligación moral de hacer un proyecto que esté la altura de la historia del club. Y digo más aunque tengan la sana y convincente intención de hacer esta temporada un proyecto que esté a la altura del club -algo que está por demostrar-, y aún en la hipótesis de que lograsen hacerlo, la maldita pregunta sigue sin respuesta. No están obligados a responderla porque detrás de ella no hay ningún compromiso mercantil, pero si la pregunta está en la calle y en la mente de muchos aficionados por más que a mí me haya costado tiempo caer en la cuenta, es porque ellos, Meriton, lo han provocado. Ellos han generado que esa duda germine en la cabeza de muchos valencianistas. Y ojo, que es una duda que esté en la cabeza pero duele en el corazón. Y dado que la han generado ellos, ellos han de responderla ¿Cómo? Pues como quieran. Si puede ser que no sea con una publicación en redes sociales que diga Propietario Meriton Holdings. Así lo único que consiguen es fomentar su particular crisis de reputación y credibilidad que cotiza al alza. La gente tiene que saber qué planes tiene Meriton.

