El problema es no aprender de los errores

Dice un periódico digital de Singapur que habla sobre el Valencia CF, dato la mar de significativo sobre quién es el ideólogo de su línea editorial, que las causas del fracaso deportivo de la temporada son que el vestuario del Valencia CF se rebeló contra el cese de Marcelino y se puso en contra de Celades. Bien, no es mentira que los futbolistas se rebelaran o acabaran contra Celades pero resumir el fracaso a eso es mucho resumir porque que faltan otras 'verdades' para explicar la debacle.

Y las otras verdades que faltan son las que tienen que ver con las decisiones erróneas de Meriton. Si Meriton no es capaz de admitir que la desastrosa temporada es consecuencia de sus malas decisiones y su deficiente gestión, probablemente jamás de terminará con la grave crisis de reputación que padece. Hasta puede que hagan un buen equipo de fútbol, cosa que está por ver, pero la reputación no sé si la recuperarán. Si ahora resulta que ellos no tienen la culpa de nada a pesar de que son quienes toman las decisiones, pues chico, apaga y vámonos. Repito, si intentan hacer creer a la gente que ellos son los propietarios y por lo tanto quienes gestionan el club pero que no tienen responsabilidad alguna en el fracaso de esta temporada y que la responsabilidad es de los futbolistas, en el fondo, nos están diciendo que no tienen ni puñetera idea de fútbol. Y eso es lo preocupante.

Es terrible que no entiendan que si los jugadores no creen en el entrenador, o van contra el entrenador, la culpa es del entrenador porque es él quien ha de ser capaz de ganarse a los jugadores. Esos jugadores que en teoría se han rebelado son los mismos que la temporada pasada se conjuraron cuando todo estaba en contra. Pensar que cambias de entrenador y las cosas van a seguir igual después de haber tenido a Neville, Celades o Ayestaran como entrenadores significa que además de no saber de fútbol, no has aprendido nada. Seré iluso que creía que habíamos superado eso de que hacer un equipo de fútbol no tiene nada que ver con coleccionar futbolistas...

