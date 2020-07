Los primeros fichajes de Javi Gracia

Encuesta a los lectores de SUPER sobre quiénes han sido los mejores y los peores en el Valencia CF en el plano deportivo, que en los otros planos no hace falta ni hacer encuesta... Los mejores son Gayà y Marcelino, y los peores Correia y Celades. No se me ocurre mejor manera de explicarlo. La gente es sabia. Esas votaciones encierran toda la verdad del problema que ha llevado al Valencia CF a la debacle. La encuesta te lleva directo a Javi Gracia. Por partes. Cada uno tiene un gusto. Mis favoritos, para mi gusto, eran Bordalás y Baraja.¿Por qué? Pues chico, tampoco soy capaz de hacer una exposición técnica al respecto. Es como si me pides que te explique por qué me gusta El Bicho y por qué no me gusta Bisbal. Pues no lo sé.

Dicho esto, la realidad es que Meriton ha fichado un entrenador. Y dime que he bajado el nivel de exigencia, pero uno ha visto tanto, que se pone en lo peor. Y Javi Gracia es un entrenador de fútbol con todo lo que supone el concepto. Luego viene la palabra que estos días da miedo pronunciar: proyecto. Del proyecto sabemos que se va a rebajar el coste de la plantilla y que se van a vender futbolistas. Que Dani Parejo y Kevin Gameiro son los primeros en la rampa de salida, que la plantilla será corta y que la entrenará Javi Gracia. Eso sí, de momento el nuevo entrenador ya sabe que tiene que contar con los futbolistas jóvenes. Que ese fue el choque con Marcelino. Esto no significa que tenga que poner un par de juveniles cada partido, significa que no puede pedir el fichaje de un futbolista que juega en el puesto de Kang In Lee. Javi Gracia ya sabe que en la nueva plantilla, si se logra convencer a Kang In de que siga, hay que hacerle un hueco al coreano. Y de la misma manera, tiene que darle galones a Carlos Soler en el centro del campo. Si es capaz de sacarle jugo a ambos, significará que ha logrado hacer un bloque.

De hecho, creo que uno de los caballos de batalla de Gracia ha de ser precisamente Carlos Soler. Voro le dio la alternativa y Marcelino le permitió consolidarse en la élite. En banda, pero lo puso un partido tras otro. Y lo puso porque Soler es un futbolista honrado sobre el terreno de juego. Tiene calidad, pero sobre todo, ganas de sacrificarse. Jugar tanto tiempo en banda tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Para bien que se ha asentado y sobre todo, que le ha dado motor para ir y volver. Para mal, que de tanto ir y venir, de tanto trabajar en banda, ha perdido pausa y para jugar en el puesto de Parejo hace falta mucha. Es preciso no estresarse y tener calma. Ha de correr el balón no el jugador. Y sobre todo, hay que hacerlo fácil y no complicarse la vida. Y eso se gana jugando. Yo a Soler le diría vas a entrenar toda la pretemporada en ese puesto, y vas a jugar ahí. Y si juegas veinte partidos mal, el siguiente volverás a jugar ahí. La confianza genera la pausa...

