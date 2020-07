Parejo y Javi Gracia, esa es la cuestión

Dani Parejo ya sabe que puede salir del Valencia CF, o mejor dicho, sabe que el club no va de farol. Obviamente lo sabe bien porque el Valencia CF se lo ha dicho a su representante, por eso en público dice lo que dice y no dice que le sorprende que se le pregunte por su futuro cuando es el capitán del equipo. Ahora mismo tengo muchas dudas, por no decir que tengo infinitas dudas, de que Javi Gracia pueda reconducir la situacion, pero en el fútbol he visto tantas cosas que mejor esperar acontecimientos. Es evidente que la salida de Parejo, si se termina dando, no se arreglará en unas semanas y los protagonistas de la jugada ya han posicionado las fichas sobre el tapete. El jugador tiene las de ganar porque le avala un contrato, pero en esta historia ha aparecido un nuevo actor, Javi Gracia, que algo tendrá que decir. Y no me refiero en público.

Al entrenador valencianista se le preguntará por la situación del actual capitán y veremos si torea, si pasa la cabra o si se moja, pero más importante qué lo que diga en una sala de prensa, es qué le va a decir a Parejo teniendo en cuenta que Parejo no es cualquiera y merece un respeto. Decirle la verdad es respetarle. Mentirle o no afrontar la realidad con gallardía, es una manera de empezar con el pie torcido. Gracia está en el Valencia CF y, con todos los respetos para los anteriores clubes en los que ha estado, ahora todo lo que haga o diga se mide con lupa. Si no es sincero con el capitán del equipo, el resto del vestuario lo sabrá. Y lo sabrá eso que llamamos entorno, que somos todos. Será de mucho interés ver cómo se desenvuelve con esta situación porque nos dará jugosas pistas del tipo de entrenador que ha fichado el Valencia CF. La postura del club de dar salida a Parejo tiene un fondo económico pero sobre todo, obedece a un cambio de proyecto y generacional, y eso no lo ha decidido Gracia. ¿Viene motivado porque Parejo ha sido más 'Marcelinista' que Marcelino? Pues lo creo firmemente pero no lo sé con certeza. No les voy a mentir. Por eso no descarto nada.

De momento el mensaje de Parejo está claro, tengo contrato en el Valencia CF y estoy muy bien, "estoy a gusto en València, es una ciudad top. Mi familia, mis hijos, todos están perfectos en Valencia. Llevo nueve años en el club y para mí es mi casa y así lo siento. Me quedan dos años de cotrato, me gustaría retirarme en el Valencia CF por mi trayectoria. Pero el fútbol es fútbol y nunca sabes lo que va a pasar". El jugador le está recordando al club que tiene un contrato y hace bien, otra cosa será si cuando llega Gracia le dice que no va a contar con él. Si es así, Parejo seguirá teniendo dos años de contrato pero empezará a ver las cosas de otra manera por muy bonita que sea la ciudad. Si Javi Gracia cuenta con Parejo, veremos a dónde nos lleva esta historia.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.