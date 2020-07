Funcionarios, pirámides y entrenadores de fútbol

Sobre al rueda de prensa de Javi Gracia me gustaría decir que lo noté algo nervioso al principio y más después de que la primera pregunta fuera, ya a bocajarro -no lo critico, ojo-, sobre el futuro de Dani Parejo, pero a poco que analizas no es tan diferente su discurso del que hizo, por ejemplo Marcelino el día que se presentó como entrenador del Valencia CF. Ni muy diferente al discurso que habría hecho cualquier entrenador que hubiese llegado en esta situación. Y la situación en que llegó Marcelino se parece mucho a esta. En aquel caso, Marcelino sí tenía una lista de futbolistas con los que no contaba que elaboraron él y Mateu Alemany con la inestimable ayuda del famoso informe de Voro. La prioridad era sacar a jugadores como Alves, Enzo o Nani.



Grandes momentos de Javi Gracia

Y ya que estamos, sublime la respuesta de Javi Gracia a la pregunta de si se siente un funcionario: "Para empezar, tengo el mayor de los respetos para los funcionarios. Mis padres eran maestros. Yo no soy un funcionario, soy un entrenador que vengo a desarrollar mi trabajo para que el aficionado esté contento". Por otra parte, eso de que el Valencia CF tiene una estructura piramidal, que viene a significar que manda el dueño, pues chico, como en el Villarreal, Real Madrid o Levante, manda el dueño o el presidente. Como en El Corte Inglés o la Fontanería Jacinto. El problema no es el modelo de mando, el problema es si el que manda sabe lo que se lleva entre manos. No tener una buena estructura en un club de fútbol también puede ser un problema. El entrenador no puede estar solo. Gracia tiene el apoyo de Miguel Ángel Corona, a partir de ahí, veremos cuánto les dejan hacer. De momento, han fichado al entrenador que propuso Corona. Y aquí me quedo, que con Meriton lanzas las campanas al vuelo un día y al otro te estampas contra la pared. PD: Me reafirmo, la conversación entre Gracia y Parejo es clave. Eso, y lo que diga el mercado.



La contradicción

Una de teorías conspiranoicas que se contradicen. Si Peter Lim quiere meter en el Valencia Mestalla a Tiago para que sea algo así como su nuevo Nuno y subirlo al Valencia CF en unos años a poco que Javi Gracia se tambalee, significa que Peter Lim no está pensando en vender el Valencia CF. El asunto está en que las dos cosas son verdad, es decir, a Lim le gustaría tener de entrenador del Valencia CF a Tiago Mendes en el futuro y no está pensando en vender el Valencia. Conviene no confundir la realidad con los anhelos de cada uno. A mí también me encantaría que Peter Lim vendiera el Valencia CF, pero no lo vende y yo no se lo puedo comprar. Para teorías de la conspiración, Santiago Camacho, es un crack.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.