Empatados: Meriton y el escudo que besaba Ferran

Todavía no ha empezado a entrenar, lo que significa que es pronto para decir si el Valencia CF ha acertado o fallado con el fichaje de Javi Gracia, pero sí podemos establecer algunas bases casi teóricas. Una cosa es que Javi Gracia triunfe o fracase en Mestalla y otra cosa si es buen o mal entrenador. La historia del fútbol está llena de buenos entrenadores que fracasaron con buenas plantillas, pero podemos afirmar que el Valencia CF ha fichado a un buen entrenador, un tipo serio, trabajador y que sabe lo que se lleva entre manos. Gracia ha venido a Mestalla a triunfar, y con esto no digo que otros entrenadores hayan venido a Mestalla a fracasar, digo que es un tipo que ha dado un paso adelante, y solo por eso merece el beneficio de la duda.

Pero todo no depende de Javi Gracia, ahora es necesario el acierto de Meriton en las decisiones estratégicas, esas que no toma un entrenador en ningún club del mundo a no ser que seas Pep Guardiola. Es Lim quien decide qué futbolistas importantes salen y por cuánto dinero salen, y eso, cuando hablamos de jugadores como Garay, Kondogbia, Coquelin o Rodrigo Moreno, o Ferran, es mucho decir. Dicho de otra forma, sean los recambios jóvenes o veteranos, lo imprescindible es que sean buenos futbolistas. No puedes vender a Kondogbia y que su recambio sea Filipe Augusto. No puedes pretender triunfar si se va Rodrigo y fichas a Tavano. Hay decisiones que son estratégicas y que dependen de Meriton y en las que no se puede fallar. Vamos con el asunto de Ferran. Su fichaje por el Manchester City es cuestión de días u horas. Si no es hoy será mañana. Y no será por una cantidad astronómica. El Valencia CF tiene que hacerse una reflexión: ¿qué ha hecho para que Ferran no haya querido renovar? ¿Por qué metió a un futbolista de su potencial en el primer equipo y le dio la titularidad sin tenerlo atado? ¿Qué ha dejado de hacer para que su proyecto no sea atractivo para un futbolista valenciano de 20 años?

El Valencia CF tiene que hacerse esas preguntas para que no le pase lo mismo con Kang In Lee, pero si Ferran no ha respondido a la oferta de renovación es porque no le ha dado la gana. Meriton ha cometido muchos errores, pero el valenciano que se besaba el escudo y con el dedo decía que se quería quedar e es él. Ferran sabrá porqué ya no le llena el alma ver la tribuna de Mestalla a sus pies. Pedirle al Valencia CF que te traspase no siempre es sinónimo de falta de consideración con el club, otros lo hicieron después de dar un rendimiento deportivo y permitiendo al la entidad una posición negociadora favorable. Ni una ni otra ha hecho Ferran, que llevó al Valencia CF a ser la parte débil en la negociación para salir por mucho menos de lo que vale. Ha preferido no distinguir entre Meriton y el escudo que se besaba porque le convenía más. Empate a errores.

