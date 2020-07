Alcácer lo hizo mejor que Ferran Torres

La venta de Ferran Torres al Manchester City reabre un debate sempiterno en el Valencia CF desde que el fútbol se convirtió en un mercado de jugadores. En España empezó con Mijatovic y las famosas cláusulas de rescisión, hasta ese momento, era más complicado que los futbolistas cambiaran de equipo porque la ley protegía a los clubes. En los últimos años son muchos los jugadores que han abandonado el Valencia CF porque han preferido marchare a otro club más poderoso. ¿Por qué pasa eso? Porque hay clubes más poderosos que permiten al jugador ganar más dinero y más títulos. Ha pasado cuando el Valencia CF peleaba por títulos, ahí está el caso Mendieta, y pasa más cuando el Valencia CF no está a la altura, como es el caso que nos ocupa con Ferran Torres.

Tiene todo el derecho el mundo a querer marcharse del Valencia CF y le sobran los motivos porque nadie puede negar el proyecto es una incógnita y a poco que echemos mano del historia, pues da hasta miedo, pero una cosa es querer marcharse y otra marcharse como lo ha hecho Ferran. Seré claro, la salida de Paco Alcácer ya me pilló mayorcito pero todavía fui lo suficientemente ingenuo como para pensar que jamás dejaría tirado al Valencia CF. Y lo hizo. Se fue al Barça en un mal momento de su equipo de toda la vida. Se bajó del barco. Como a Ferran, le sobraban los motivos para desconfiar del proyecto pero Paco hizo algo que el de Foios no ha hecho: dio la cara. Paco le dijo al Valencia CF me quiero ir al Barça. Y punto. Y el Valencia CF le dijo pues sal y lo dices en público y Paco salió y lo dijo en público. Y punto. Si el Valencia CF vendió a Paco por tres millones y no por 70 fue cosa del Valencia CF. Si el Valencia CF vendió a Paco por 30 cuando su cláusula era de 80, no fue cosa de Paco.

Lo que ha hecho Ferran es diferente, y como yo lo veo, es peor. Ferran no le ha dicho nada al Valencia CF, quiero decir, no le ha respondido a las ofertas de ampliación de contrato y lo que es peor, ha jugado con la duración de su contrato para ser él el beneficiado en la negociación de venta. En la venta de Alcácer el Valencia CF tenía una posición negociadora fuerte, y con la estrategia de Ferran el Valencia CF ha tenido una posición negociadora débil que lo ha obligado a tener que aceptar una cantidad menor porque el jugador se habría comprometido libre con cualquier equipo el próximo mes de enero. El tema de fondo es que los dos, Paco y Ferran se quieren ir y que en los dos casos el proyecto del club deja mucho que desear, pero uno se ha portado de una manera con el club, y otro de otra. Dentro de la libertad que tiene cada uno de hacer lo que considere, Paco fue más honesto con el Valencia CF. Lo tengo claro.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.