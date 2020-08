El legado de Dani Parejo

Una de las claves del fútbol es que la gran mayoría de las veces no se deja analizar desde la razón, o dicho de otra manera, se entiende mejor si se analiza desde la pasión. Y cuando son las pasiones las que mandan, cualquier detalle puede desencadenar una tormenta. Una imagen, un simple comentario puede explicar mejor las cosas que cientos de razonamientos. Y pasó con la despedida de Dani Parejo. Ya no se trata de si durante los nueve años que ha estado en el Valencia CF uno ha sido parejista o antiparejista, que ya se sabe que el Poble de Mestalla es dado a la división, y bien está la cosa y por muchos años que siga así. Del Parejo futbolista he sido mucho, del Parejo capitán he sido más bien poco, pero esa es mi opinión y tampoco va más lejos. Todos tenemos una. El tema de fondo es la despedida que le da el Valencia CF a Parejo y la que le da Parejo al Valencia CF y a su afición porque nos da perspectiva. Por ir al grano, Parejo se va del Valencia CF como un señor y el Valencia CF le ha dado una despedida lamentable a Parejo. Tal cual.

El club tiene derecho a dejar de contar con un jugador por los motivos que sean, pero está obligado a comportarse de manera elegante porque le obliga el peso de la historia. Y ya sé que no son pocos los jugadores emblemáticos a los que el Valencia CF no les dio una buena salida, por ejemplo Baraja, pero eso no justifica los desmanes del presente. Y ahí voy, a la despedida de Baraja. Fue bonita por espontánea, porque se la dio Mestalla de corazón y no hubo postureo. Quizás por ello la recordamos todos. Y lo mismo pasa con el caso de Parejo. No pudo ser en Mestalla por el tema del Covid, pero fue sincera. Tan sincera, que hay una frase de Dani que deja en evidencia al Valencia CF por más que parece tópica "Me voy del club de mi vida". Parejo diciendo que se va del Valencia CF a pesar de que no quería irse, resume todo. A partir de esas palabras, los demás solo podemos darle vueltas al asunto porque él lo ha resumido a la perfección.

Esa frase deja en evidencia una situación: en el Valencia CF de ahora no hay lugar para el sentimiento, pero resulta que si el Valencia CF es lo que es y ha superado tantos obstáculos es precisamente gracias al sentimiento. Es verdad que cualquier club o empresa que tiene problemas económicos los ha de solucionar con dinero y no con cariño, pero como dice incluso un periódico de Singapur, no se puede gobernar un club pensando que sus aficionados no pintan nada porque son los que invierten dinero, tiempo y muchas ilusiones en él. Recordemos el 'Propietario: Meriton Holdings' de hace unas semanas, es exactamente eso. Al Parejo futbolista se le puede discutir, pero el Parejo persona merece un aplauso. Del Valencia CF se sale con agradecimiento. Es la lección que tal vez Meriton se niega a aprender.

