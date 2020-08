La carta de Anil Murthy y el que asó la manteca

Lo mejor de la carta abierta de Anil Murthy a los aficionados del Valencia CF, o mejor dicho, lo único bueno de la carta, es que obedece a una acción/reacción. Es decir, les han picado las protestas de los aficionados y eso es buen síntoma. En cuanto a lo peor, y partiendo de la base de que hay muchas cosas malas en la carta, tal vez sea que intenta dar explicaciones y solo consigue echar más leña al fuego. Casi mejor que se hubiera callado por aquello de "ir p'a ná es tontería".

Cierto que algunas reflexiones económicas e históricas son incontestables pero en líneas generales, o en esencia, las palabras del presidente de Valencia CF tienen una falta de autocrítica que resultan alarmantes y hasta preocupantes. La conclusión es que algunas cosas de las que dice Anil no se las cree ni el que asó la manteca. Por ejemplo cuando dice que decidieron terminar con la etapa de Mateu y Marcelino porque era económicamente inviable para el club. Repito, no se lo cree ni el que asó la manteca. Anil y Lim saben perfectamente que metieron la pata con aquella decisión y lo que hacen es buscar argumentos que les permitan no tener que admitir su error. Lo que nos quieren decir es que los actuales problemas económicos del Valencia CF -que le obligan a regalar a Parejo al Villarreal CF- tienen su origen en el Covid, que no lo niega nadie, y en la gestión de Mateu Alemany. Es decir que ellos lo echaron a la calle porque miraban por el bien del Valencia CF porque con Alemany al frente el club se habría ido al carajo. Total, que si meterte dos temporadas en Champios y ganar la Copa del Rey no les encaja y lo ven malo para el Valencia CF, ¿entonces, qué consideran ellos que es bueno para el Valencia CF?

El Valencia CF tiene que regalar jugadores y el presidente del club dice que ni él ni el máximo accionista tienen responsabilidad alguna en ello. Lo curioso es que no se ha dado cuenta de que ha caído en la trampa. Nos está diciendo que él no siente esa Copa como suya, que no le llena el alma de felicidad haberla ganado y no se da cuenta que Peter Lim es tan responsable de los problemas actuales del club, como de haber ganado la Copa del Rey del Centenario porque de la misma manera que decidió tirar a Mateu y a Marcelino previamente decidió ficharlos, por mucho que se empeñe en renegar hasta de los éxitos que consiguieron. Anil sigue sin entender nada...

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.