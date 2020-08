El zasca de Parejo a Ferran Torres

Otra lección de clase y elegancia de Dani Parejo. Esta vez con Ferran Torres. El ya jugador del Manchester City le dio un palo diciendo que no se había portado bien con él como capitán, y Parejo le responde deseándole suerte y diciendo que es un gran futbolista. Lo mismo Ferran no se da cuenta, pero si uno piensa un poco llega a la conclusión que el palo más gordo se lo ha dado Parejo a Ferran... Por otra parte, si yo fuera agente de futbolistas, o director de comunicación de futbolistas que ahora está de moda, cuando alguno tuviera que salir de un club les diría mira la entrevista que hizo Ferran cuando salió del Valencia CF y haz todo lo contrario. El fútbol es como es y en plena negociación por una renovación o un traspaso he conocido auténticas barbaridades, pero una vez todo está claro, una vez hay acuerdo, lo que toca es ser elegante y sobre todo, agradecido a quien un día confió en ti y te dio una oportunidad. No te digo nada si es el club que te ha formado como futbolista. Aunque bien mirado, esa es una lección que vale para todos los ámbitos de la vida. Espero que Ferran no tarde mucho en darse cuenta del ridículo que hizo con esas declaraciones. Por otra parte, si los veteranos o los capitanes del equipo no le pusieron las cosas fáciles, que alguien le diga que eso pasa en todos los equipos de fútbol. De canterano eres la estrella y todos te tratan bien, pero un día llegas al mundo profesional, es todos contra todos porque si yo juego y tú no, yo firmo un contrato de mucho dinero y tú no. El fútbol profesional es, entre otras cosas, muy competitivo.

Otra vez la intensidad

Música para mis oídos. Recuerdo que al poco de que Celades se hiciera cargo del Valencia CF escribir varias veces -admito que me puedo poner muy pesado- aquello de que la intensidad se entrena. Tantas veces lo dije que al final hasta se lo preguntaron en rueda de prensa. Celades dijo que sí, que claro que se entrena y que lo entrenaban cada día. Palabras más, palabras menos. Los entrenamientos de Celades eran demasiado largos y poco intensos. Dice el preparador físico de Javi Gracia que si entre semana no soy intenso difícilmente lo sea el fin de semana y me gusta. Está por ver que Javi Gracia logre hacer un equipo con lo que le dejen, pero de momento la idea que tiene me convence más que la de Celades. Dime barraquero pero soy de los que piensa que así es más fácil hacer un equipo competitivo. Luego está el debate de qué plantilla tienes y es evidente que cuanto mejor plantilla tengas más partidos ganarás si logras formar un equipo. Esa es la clave de un técnico, que sus futbolistas sean capaces de plasmar su idea sobre el terreno de juego. En cuanto a qué plantilla le dejarán a Javi Gracia, qué les voy a contar... el hombre hará lo que pueda.