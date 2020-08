Peter Lim, una explicación quiero

Que el Valencia CF no pueda pagar la ficha de sus futbolistas es el primer síntoma feo en lo financiero que emite Meriton desde que se convirtió en máximo accionista del club. Bajo el mandato de Peter Lim ha pasado de todo pero no una noticia de este calado, porque viniendo de donde venimos, la verdad es que asusta. Y cuando digo 'viniendo de donde venimos' me refiero a épocas en que el club no era viable desde el punto de vista financiero. Cierto que la coyuntura del coronavirus puede provocar que este tipo de problemas lo tengan más clubes, pero me importa lo que le suceda al Valencia CF. Además, si al Valencia CF le puede afectar más el coronavirus es como consecuencia de la mala gestión de Lim en el último año que ha provocado que el equipo no se haya clasificado para la Liga de Campeones, lo que supone una debacle económica.

El coronavirus y su impacto en la economía es impredecible, no estar en Champions no. Por mucho que el presidente Anil Murthy intente desviar la atención de los problemas financieros hacia el Covid y hacia la gestión de Mateu Alemany, la realidad es que él y el máximo accionista son los primeros responsables de todo... porque son el máximo accionista y el presidente y son quienes han tomado las decisiones ejecutivas en los últimos doce meses. Ante eso hay poco que debatir. Pero el problema es que todavía puede ser peor porque amenazan con cargarse lo único que de momento está funcionando, o lo único que de momento parecía que podía funcionar. Ante el caos del proyecto, los futbolistas se aferran al buen hacer de Javi Gracia, el nuevo entrenador del equipo, pero claro, si llega el propietario y no les da plenas garantías de cobro a los jugadores, por mucho y bien que trabaje Javi Gracia, poco podrá hacer. A pesar de que le tiren toda la porquería a Mateu, como yo lo veo y teniendo en cuenta que no vas a jugar competición europea, a pesar de los regalos de Ferran, Coquelin y Parejo, e incluso a pesar de que puede haber alguna salida importante más, el Valencia CF todavía está a tiempo de hacer un buen equipo. Acertando en los últimos retoques y a poco que Gracia dé con la tecla, de una plantilla corta se puede hacer un equipo que compita bien. Pero para eso, hay que darle facilidades al entrenador, hay que darle el mejor contexto y la mejor manera de enturbiar un vestuario es no darle a los futbolistas las garantías absolutas de que el banco no les quitará el dinero de los pagarés con los que tienen que cobrar lo que deberían haber cobrado en junio. Si Peter Lim no es capaz de dar un paso adelante y decir, yo garantizo como sea el pago de ese dinero pase lo que pase, estará condenando al fracaso deportivo a este proyecto. Señor Lim, el valencianismo necesita una explicación, y si puede ser que no se la escriba Anil Murthy...

