¿Fichar a Silva o darle bola a Kang In Lee?

Miren si me gusta David Silva como futbolista, que lo considero mejor que Pablo Aimar. El argentino era la magia en un equipo rocoso y sobre todo de leyenda, y el canario estuvo en una época más gris y eso permite a Aimar estar en un olimpo al que posiblemente Silva no llegó, pero como futbolista, si tengo que fichar a uno de los dos cuando los dos tienen, por ejemplo 22 años, lo tengo claro: ficho a Silva. Dicho esto, el debate está servido: ¿Recuperar a David Silva o apostar por Kang in Lee? He de decir que me habría gustado volver a ver a Silva con la camiseta del Valencia CF, pero más allá de ese punto romántico, si tengo a Kang In en plantilla y estoy obligado a hacer una reconstrucción porque he metido la pata hasta el fondo y he de empezar de cero, me la juego con el coreano. Seré exagerado para que se me entienda: el entrenador del Valencia CF le tiene que decir a Kang In vas a entrenar toda la pretemporada en tu puesto, por dentro, por detrás del delantero, cerca del área y rodeado de futbolistas, y vas a jugar ahí, y si juegas 19 partidos mal, el siguiente lo vas a volver a jugar. ¿Cómo logró sacarle rendimiento Marcelino a Parejo? Pues eso es lo que necesita Kang In, una oportunidad y confianza. Y a ver que pasa...



¿Y la carta de Lim?

El Valencia CF recordó ayer que hace unos meses el máximo accionista de la entidad puso dinero ante la falta de liquidez que había generado la pandemia del coronavairus. No seré yo quien diga que no está en su derecho de recordarlo pero repito que sería mucho mejor para el club y sobre todo para el propio Lim que diera señales de vida. Aunque fuese con una autoentrevista en los medios oficiales del Valencia CF. Peter Lim tiene que hablar, manifestarse, decirle algo a los aficionados a pesar de que muchos de ellos se movilicen para protestar contra él. La protesta es lícita, necesaria y coherente porque es algo así como cuando Mestalla se pone exigente con el equipo, que lo hace mejor. Pero el momento social y económico que vive el Valencia CF genera tantas dudas en lo deportivo que lo que debería hacer el Lim es explicar a los aficionados qué quiere hacer con el club. Lo crea o no, el nivel de descrédito de Meriton en estos momentos es tal, que la afición se hace esa pregunta diariamente. Y si no quiere venderlo, pues que lo diga, pero esta indefinición permanente no es buena para nadie. Y tampoco para él.



Gabriel y la tormenta

Y en mitad de la tormenta llega Gabriel Paulista, se reúne con el Valencia CF y le dice que quiere renovar... A ver si en el fondo nos está dando una lección a todos y no nos hemos dado cuenta. No sería la primera, por otra parte. Si hasta Parejo dijo que no se quería ir...

