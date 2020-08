La guerra perfecta y la paz imperfecta

Si alguno tenía dudas sobre Javi Gracia, o mejor dicho, si alguno tenía dudas sobre si darle a Javi Gracia la oportunidad de que le convenciera o directamente pensar de él que no es más que un entrenador 'funcionario' que ha llegado al Valencia CF a pasar el rato, es buen momento para optar por la opción A, es decir, por darle un poco de margen para ver si le seduce.

Acaba de llegar pero el Valencia CF es como es y ya ha tenido que gestionar un problema gordo, el asunto de los pagarés de ya te veré con los que el club pretendía pagar a los futbolistas la mitad de la ficha de la temporada pasada que deberían haber cobrado en junio y todavía no lo han hecho porque el club no tiene dinero en caja. Ni se me ocurre decir que para el equipo puede terminar siendo bueno lo que ha sucedido con el asunto de los pagarés porque sería frívolo y les tengo demasiado respeto como para frivolizar con el asunto, pero sí digo que hay veces que para quienes tienen que ejercer de líder, estas situaciones les ponen a prueba y a poco que sepan manejarse, la gestionan en su propio beneficio.

Que los jugadores hayan quedado contentos con la gestión y la intermediación de Javi Gracia en la crisis de los pagarés y los impagos, es una excelente manera de cohesionar el vestuario. Hay veces que de la basura nacen flores... El entrenador tiene que convencer a los futbolistas para que hagan lo que él quiere, y de momento lo está haciendo.



Guerra y paz

Una reflexión sacada de las redes sociales que destaco porque me parece interesante. Es de Eduardo Solivares, más conocido como @edusolivares en Twitter: «Prefiero una paz imperfecta que una guerra perfecta. No me gusta el #limgohome. Supondría una transacción en la que no importaría nada el futuro del club. Prefiero un #limcomehere, para que venga, que tome decisiones mirándonos a los ojos. No con el mando. Ese es el reto». Mucho reto es ese, de momento que diga algo sobre la situación actual. Lo de es mejor una paz imperfecta que una guerra perfecta, me parece que está muy bien tirado. Me ha hecho pensar.



Otra manifestación

Salvem Nostre Valencia CF ha convocado una nueva manifestación para protestar contra la Meriton por su gestión al frente del club de Mestalla. Esta vez es en la Plaza del Ayuntamiento el sábado 29 de agosto a las 19:19 horas junto a la placa del kilómetro cero del valencianismo. Lo dicho ya otras veces, honor a todo aquel que acuda y proteste desde el civismo y la educación, como el pasado doce de agosto en la Plaza de la Afición. Y sobre todo, hay que cumplir las normas de distanciamiento de seguridad por el coronavirus.

