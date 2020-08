Un equipo trabajador... me gusta

Cuando todos esperábamos asistir a la escenificación del regalo que le hizo el Valencia CF al Villarreal con los traspasos de Coquelin y Parejo, es decir, cuando todos esperábamos que el Villarreal de Parejo y Coquelin le cascara dos o tres al Valencia CF de Javi Gracia, van Esquerdo y Racic y terminan comiéndose a Parejo y compañía... ¡Tócate las narices! Con esto no trato de decir que Uros y Esquerdo son mejores futbolistas que Parejo y Coquelin, que no soy tan simple ni estoy tan emocionado por la victoria, solo digo que me gusta el fútbol y que los domingos por la tarde es la mayor de mis aficiones.

Este deporte es muy raro. Creo que es la frase que más veces he repetido este verano. Tantas, que el otro día escuché a mi mujer decírselo a mi madre por teléfono. Resulta que hay veces que mi madre, para saber cómo esto, llama a mi mujer porque siempre me imagina mogollón de estresado y fue en una de esas cuando le dijo: "La gente nos para y le pregunta por el Valencia CF cuando salimos a pasear y él siempre les dice, cuidado que el fútbol es muy raro". Pero volvamos a la vida real. Para definir el partido que el Valencia CF le ganó al Villarreal no se me ocurre mejor idea que echar mano de una frase de Miguel Ángel Bossio durante la retransmisión en la emisora de radio oficial del club de Mestalla: "Mira Kang In... no ha tocado bola pero ya los ha corrido a todos los del Villarreal".

Esta frase de Bossio lo que viene a decir es que el Valencia CF de Javi Gracia es un equipo trabajador y que sus futbolista quieren. ¿Alguien recuerda haber visto correr a Guedes en defensa tanto? Pues como yo lo veo, cuando un entrenador logra que sus futbolistas salgan al terreno de juego con ánimo de trabajar, lo que está haciendo es que los jugadores prioricen el bien común por encima del bien individual, y eso es estar muy cerca de hacer un equipo competitivo. Sé que es pronto para tratar de decir que el Valencia CF de Gracia nos va a tapar la boca a todos, pero no es pronto para decir que en dos partidos ya sabemos a qué quiere Javi Gracia que juegue su equipo. Y eso es lo mejor que se puede decir de este Valencia CF, que ya es reconocible, y ser reconocible, tener sello, es muy parecido a ser competitivo. A partir de ahí, depende del talento que tengas para ver si puedes ganar la Liga o evitar el descenso en la última jornada. Ser un equipo competitivo no es necesariamente sinónimo de lograr los objetivos, porque los objetivos del Valencia CF han de ser siempre y como mínimo estar en competición europea, por eso espero que Peter Lim y Anil Murthy, y Corona, se den cuenta de que mola mucho ver crecer a Esquerdo, pero que al entrenador tienen que traerle fichajes. Dime mal pensado, pero me asusta pensar que el propietario y el presidente piensen que está todo hecho y no hace falta más. ¡Fichen!

