Aprende de Rodrigo, Ferran...

Otro paso más de Javi Gracia como entrenador del Valencia CF. Tras el partido ante el Villarreal las conclusiones eran dos: que el equipo es trabajador y que empezamos a saber a qué quiere jugar este Valencia CF. Que es mucho decir y sobre todo, que es la receta acertada por parte del entrenador: si bajas en calidad, tienes que luchar como colectivo. Tras el partido ante el Levante UD hay que añadir una reflexión más, similar a las anteriores. Que pongas un once repleto de canteranos y el equipo haga lo mismo que cuando juegan los del primer equipo, es síntoma inequívoco de que el entrenador tiene la capacidad de convencer a los futbolistas. Hacen lo que les pide. El Valencia CF no es sofisticado pero tiene pinta de que será efectivo. Tres cositas pero bien hechas: Defender atrás en bloque, presionar arriba en bloque también y salir por fuera con velocidad porque por dentro he perdido talento. Los jugadores no rehuyen el choque, parecen estar finos y rápidos, y sobre todo, creen que pueden jugar.



Lo de Correia

Que levante la mano quien no se haya burlado de Thierry Correia o no haya rajado como loco del fichaje del portugués y lo que ha pagado el Valencia CF por él. Yo la levanto y bien alto, porque he hecho todo y eso y más de una vez, y además de forma vehemente. Pues bien, no digo que vaya a ser el nuevo Cancelo, pero ojo que condiciones físicas tiene, y empieza a estar menos 'empanao'. Si es capaz de mantener la concentración defensiva, a lo mejor resulta que sí es un lateral derecho...



Rodrigo es un señor

Entiendo que el chaval estará muy centrado en el Manchester City y que no tenga ni tiempo ni ganas de volver a pensar en el Valencia CF porque para él es una etapa del pasado, pero a poco que alguien le enseñe a Ferran Torres el video con el que Rodrigo se ha despedido del Valencia CF y del valencianismo, se le debería caer la cara de vergüenza. Rodrigo se va como un señor. Y Ferran... pues eso. La retratada es de las que hacen época. La salida de Ferran es para un manual de cómo no hay que salir de un club de fútbol.

