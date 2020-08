Bienvenido Vicente Esquerdo

Cuando llegue la competición habrá que poner en su justa medida o ponderar las críticas a Javi Gracia porque la pretemporada es de lo más atípica por diferentes cuestiones. Una de ellas es que a dos semanas de que empiece la Liga y todavía no le han traído ningún fichaje. Con esto que voy a decir no insinúo que Peter Lim o Anil Murthy sean tan simples que no sepan diferenciar entre varios partidos amistosos y la competición liguera, pero quiero poner el acento en ello precisamente, es decir, el entrenador ha demostrado que sabe lo que lleva entre manos, que es capaz de sacarle rendimiento a los futbolistas jóvenes, pero eso es una cosa y otra competir en la Liga. El Valencia tiene que fichar, sí o sí, un pivote defensivo y un defensa central como mínimo, y sobre todo, tiene que decidir qué canteranos se quedan en dinámica de primer equipo. Para hacer un bloque hay que trabajar con un bloque, quiero decir que en los entrenamientos no puede haber muchos futbolistas. Una vez esté el bloque hecho, si hace falta echar mano del filial, pues se echa mano del filial, y hará falta porque la amenaza del coronavirus seguirá entre nosotros durante mucho tiempo. En otras palabras, el club tiene que ponerle las cosas fáciles al entrenador.



Sobre Esquerdo

Y ya que estamos con el asunto de los canteranos, me apetece hablar de dos. Primero de Vicente Esquerdo. Ante el Villarreal CF fue de menos a más, pero me llamó la atención y para bien la segunda parte que hizo. Es el claro ejemplo de que los futbolistas jóvenes necesitan tiempo. Lo que quiero decir es que por primera vez dije, «vaya, este chaval...». Creo que dio un paso hacia adelante y sobre todo le dejó un mensaje a Javi Gracia: yo me quedo aquí. No me voy cedido, a ningún sitio. Si quieres me descartas todos los partidos, pero yo estoy aquí para pelear por ser uno más en este equipo. Tal vez me haya costado ver a este futbolista porque la primera vez que lo vi jugar fue en el juvenil y lo hizo pegado a la banda y claro... no es su posición. Esquerdo es para jugar por dentro y sobre todo en el doble pivote, tampoco en la media punta. Ni mucho menos para correr la banda.



Kang In quiere

Y ahora vamos con una de Kang In Lee. Seguramente somos los periodistas los culpables de que la gente espere de él que decida en todos los partidos, pero resulta que la naturaleza no da saltos y el fútbol tampoco. Kang In está un año por detrás de Ferran, y Ferran estuvo un año o más, sin ser definitivo. Del coreano me quedo con dos cosas: le veo una actitud de trabajar como un loco, y Gracia lo pone en su sitio, detrás del delantero. A partir de ahí, tarde o temprano explotará.

