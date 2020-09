Salvem a la Agrupació

Me da miedo eso de entre todos la mataron y ella sola se murió. Vaya por delante que me parece perfecto que los peñistas se reúnan en una Asamblea y decidan hacer un comunicado para decir lo que les dé la gana. Si el comunicado pidiendo el cese de Anil Murthy llega tarde o no, es otro debate, pero los peñistas deciden qué dice la Agrupació, no su presidente. Es perfecto. No seré yo quien le tenga que decir a cada Peña, ni a nadie, qué tiene que votar. Y si están disgustados con la gestión del presidente del Valencia CF y de Meriton, pues que lo digan.

Mi reflexión va un poco más allá. Al comunicado de la Agrupació responde el Valencia CF con una carta que es demoledora. Básicamente les dice que le importa bien poco el comunicado en cuestión y sus peticiones, lo cual nos da una idea del talante y la importancia que le dan a la opinión de los peñistas, y por lo tanto y por extensión, a la de los aficionados. Feo y triste pero nada nuevo. Y por otro lado les conmina a que sean valientes y se atrevan a decirle al Valencia CF que quieren ser independientes del club si lo que quieren es opinar de la gestión de manera independiente. Tengo la sensación de que es lo que está deseando el Valencia CF, y me da miedo pensar que en el fondo estamos esperando a ver quién le pone el cascabel al gato. Me fastidia esta situación porque me temo que en medio de esta guerra casi fraticida, quien puede pagar el pato es la Agrupació.

Ni el club, ni su presidente, ni tampoco el presidente de la Agrupació. Con sinceridad, no le veo futuro a la Agrupació siendo independiente del club. A poco que deje de dar servicios como las líneas de autobuses y deje de tener la sede en Mestalla, creo que se desvanecerá con el paso del tiempo. Por eso ahora me importan bien poco Anil y Fede Sagreras, ahora me preocupa la posibilidad de que la Agrupació de Penyes Valencianistes tal y como la conocemos y tal y como fue concebida en su fundación, desaparezca en el medio o largo plazo. Creo que no tendrá sentido pagar una cuota siendo una peña a cambio de nada. Una peña valencianista no necesita estar en la Agrupació para ser una peña valencianista, pero estar en la Agrupació tiene beneficios.

Si tengo que pagar y no hay beneficios a cambio, pues me borro de la Agrupació pero sigo siendo una peña, es decir, seguimos siendo veinte valencianistas que se reúnen cuando les da la gana para hacer lo que quieren. Me da rabia porque entre tanto disparo nadie está valorando que se trata de una institución valencianista con muchos años de vida, y no tenemos tantas. Es una institución que vertebra territorialmente el valencianismo, y por lo tanto lo fomenta en sitios donde muchos no imaginan. Yo he pasado un fin de semana en El Pinós, he pedido el teléfono del presidente de la Peña Valencianista de Monóver y he visto un Tenerife-Valencia como en familia, y créanme, eso no tiene precio. He ido a muchas fiestas de sector y es bonito ver a valencianistas reunirse para pasar el día con el único pretexto de ser valencianistas. He visto como la policía tenía que sacar a Aduriz y Pablo Hernández de la casa de la cultura de mi pueblo porque no había manera ante la avalancha de gente que fue a verlos el día que se inauguró una peña. He viajado como peñista muchas veces y he cenado alguna que otra ocasión en el local de la Agrupació sin más pretexto que ese, cenar y hablar del Valencia CF. Me da rabia que por unas cosas u otras no se valore lo mucho que la Agrupació ha dado al valencianismo sea quien sea su presidente, y me refiero al presidente de la Agrupació.

Por parte de Meriton espero cero comprensión con las peñas, es más, es evidente que les molesta en la medida en que hagan comunicados como el que se hizo tras la junta, pero admito que no tengo la solución al problema que me temo se avecina. Por ello solo manifiesto mi preocupación porque no sé si hay alguien pensando en la institución en estos momentos. Desde luego el club no. Tampoco a su actual presidente, Fede Sagreras, que parece demasiado pendiente de seguir en el cargo. Vuelvo al inicio, entre todos la mataron y ella sola se murió. Me gustaría poder decir que la Agrupació debería estar por encima de Anil Murthy, de Peter Lim, de Meriton y del momento actual, pero es un brindis al sol porque si está formada por peñistas, es imposible que se queden callados porque quieren al Valencia CF. Me gustaría equivocarme, pero tiene mala pinta...

