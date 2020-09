Con Kan In es cuestión de esperar

Lo que nos faltaba por ver de Javi Gracia es que también es capaz de cambiar el sistema cuando le faltan piezas. Sin Lato ni Gayà puso tres centrales y dos carrileros largos. Cambió el dibujo pero no cambió el espíritu del equipo, siguió fiel a la etiqueta de 'equipo trabajador', y teniendo en cuenta que enfrente tenía un rival de menor categoría y por lo tanto de menos calidad, no se encerró atrás y fue valiente para ir a presionar en bloque alto a la salida del balón rival... pero fue romo en ataque. Cuando marcó el rival pasó a jugar con dos líneas de cuatro y en ataque el juego fluyó y llegaron los goles. El Valencia CF es un equipo pensado desde atrás y a tal efecto solo ha encajado dos goles en cuatro partidos de pretemporada ante dos equipos de primera y dos de segunda. El entrenador ha cumplido con su parte del pacto, ha hecho un bloque, ha construido un equipo reconocible y con las ideas claras, poco sofisticado y efectivo, pero sigue esperando que desde el club se cierre algún fichaje. Porque llegará la competición oficial y los rivales penalizarán cualquier error mucho más de lo que lo hizo el Cartagena, dicho esto con todo el respeto.

Por otra parte, es buen día para destacar algunos nombres propios. El primero Kondogbia. Los primeros minutos de pretemporada del francés son más que esperanzadores. Tanto, que me tengo que contener porque mi mente vuela solo con pensar que esta temporada sin competencia y sabiéndose indiscutible, puede volver al nivel que deslumbró al llegar. El problema de Kondo es ese, que no digiere bien tener alguien que le apriete, es una situación que termina minando su confianza. Y si quien tea aprieta detrás es Coquelin que es incansable y silencioso, te acaba quitando protagonismo. El segundo Kang In. Me mantengo: el coreano es ahora mismo todo actitud. Talento tiene y el entrenador lo pone cerca del área y por detrás del punta, que es su sitio ideal por lo que es cuestión de esperar a ver qué pasa. Sus dos goles le definen. El primero es puro empeño y trabajo, y el segundo una zurda talentosa. Por cierto, a destacar la jugada de Álex Blanco en el 3-1. Puesto que no hay intención de gastar en fichajes, creo que Álex se ha ganado la oportunidad de estar en plantilla porque de los que han llegado este verano es el joven que está más hecho y no le falta ambición. A partir de ahí, que decida el fútbol. Por último me gustaría poner el acento en dos detalles. Me temo que en la cabeza de Javi Gracia Esquerdo ya está por delante de Uros Racic, y hasta que el mercado se cierre, Jaume va a ser el portero titular del Valencia CF. Si luego Cillessen no sale, veremos. Hay un mensaje claro. PD: En la medida en que Kang In sea feliz, juegue y se sienta valorado por el entrenador, su renovación será coser y cantar. Si no es así, olvídense. Quiere jugar.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.