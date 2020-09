¿Planificación?

Paco Alcácer jugó el primer partido de liga con el Valencia CF en Mestalla, si no recuerdo mal contra la UD Las Palmas, y poco después fichó por el Barça. La liga española es tal desastre que empieza el campeonato y el mercado sigue abierto. Este año por temas del Covid la Liga empieza a mitad de septiembre y el mercado se cierra el cinco de octubre, por lo que muchos equipos empezarán a competir con plantillas diferentes, o sensiblemente diferentes, a la que tengan una vez se haya cerrado el mercado porque en casi tres semanas pueden pasar de todo, pero eso es una cosa, y otra muy diferente que arranque la competición y no hayas fichado a nadie. Y me da igual si es por el Covid o porque al no estar en la Liga de Campeones tienes una plantilla que no puedes pagar, Peter Lim y Anil Murthy tienen la obligación de hacer un buen equipo aunque sea haciendo más recortes que Llorente.

Ya sé que cuando escribo esto faltan ocho días para que empiece la Liga, pero chico, que el entrenador no pueda probar ni una sola vez a los jugadores nuevos es de chiste. Que estés obligado a vender o regalar porque no puedes pagarlo no está necesariamente reñido con no haber hecho ni un solo fichaje a estas alturas del verano.

No es de recibo que un lunes el entrenador se reúna con el presidente y le pida un central y un pivote defensivo porque está preocupado y ve que se le echa encima el inicio de la Liga, y que días después el entrenador esté al borde de un ataque de nervios porque los fichajes no llegan. Hasta puedo aplaudir el afán del club de querer cuadrar los balances, pero lo que yo quiero es alguien al frente que sea capaz de cuadrar los balances y de hacer una plantilla coherente para que el entrenador pueda extraer de ella un equipo competitivo al tiempo que le da la alternativa a algún canterano. Llegados a este punto, y visto cómo está jugando Hugo Guillamón, no entenderé que no se que de en el primer equipo de cuarto o quinto central si hace falta. Que me digan a mi que no puede ganarse el puesto...

