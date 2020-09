El Valencia CF y la política valenciana

Sé que es un poco pronto para según qué reflexiones pero viniendo de dónde venimos y teniendo de dónde viene el equipo seré un poco atrevido. El Valencia CF tiene peor plantilla que la temporada pasada pero tendrá mejor equipo. Y digo tendrá porque la temporada oficial todavía no ha empezado y porque hay cosas que se pueden saber de manera fehaciente sin ser Benítez, Guardiola o Klopp. Tendrá mejor equipo porque tiene mejor entrenador. El Valencia CF de Javi Gracia es un equipo que está vivo, que en cada uno de los cuatro partidos que ha jugado ha mostrado cosas positivas, que tiene hambre y sobre todo, es un equipo trabajador al que le hacen pocas ocasiones de gol. El Valencia CF de Celades terminó siendo un desastre, un equipo sin hambre y sin identidad.



Lo que no es pero...

Va a parecer lo que no es porque solo es mi opinión y no va más lejos, pero como ya se sabe que las opiniones son como los culos, que todos tenemos uno, pues lo digo. Evidentemente que los políticos, sea Ximo Puig, sea Joan Ribó o sea Sandra Gómez que parece la más militante en la causa, tienen que decir algo al respecto de las obras del estadio del Valencia CF. Es una vergüenza que estén paradas tanto tiempo y dado que la ATE es una concesión pública, pues las instituciones, y en este caso sus representantes, han de exigir pública y privadamente que se cumplan los compromisos adquiridos. Dicho esto, no me puedo callar la sensación de que los políticos siempre hacen lo que les interesa y solo abren la boca para captar votos. Cuando ponerse la bufanda del Valencia CF era rentable, se la ponían. Ahora en cambio renta criticar al Valencia CF y se ponen a ello desaforadamente. Si hasta parece que haya una carrera de ver quién dice la tontería más chisposa en redes sociales. Admito que estos temas los llevo muy mal por la absoluta certeza personal de que si el Valencia CF está como está, además de por sus dirigentes, es por los políticos valencianos -tal vez debería haber escrito la política valenciana-, tan demasiado pendientes siempre de que no se enfade nadie en Madrid... Y sí, estoy hablando de la conversión en SAD. Y de cuando era una idea molona que el Valencia CF tuviera el mejor estadio del firmamento. Y de cuando decidían presidentes del club o si convenía lo de la ley concursal. Y de cuando... Nos lo merecemos.



Salvem la Agrupació (II)

No confundamos la velocidad con el tocino ni a Pignoise con los Ramones. Protestar por la gestión de Meriton al frente del Valencia CF es lícito y necesario, pero si puede ser, que la protesta no se lleve por delante a la Agrupació de Penyes Valencianistes. Me lo veo venir.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.