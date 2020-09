Pocos equipos son favoritos en Mestalla

Encantado y feliz como una lombriz por la victoria del Valencia CF ante el Levante UD por muchos motivos, pero no toca enumerarlos todos hoy. Si acaso decir que el Valencia CF ganó como podía ganar, sabiendo que si era necesario tenía que jugar peor o mejor dicho, sabiendo que si era necesario había que jugar con 'etiquetas' de equipo pequeño en Mestalla ante el Levante. Y el Levante pues todo lo contrario. Es un equipo alegre, poco especulador, con mucho gol pero con poco colmillo. Otro equipo con más mala idea, habría dejado KO al Valencia CF antes del descanso, porque los futbolistas de Javi Gracia fueron durante muchos minutos un manojo de nervios que los dejó a merced del rival. El Levante es así, posiblemente su virtud es también su defecto. Eso, y que pensó que ganaría fácil. He visto al Levante de Koné, Barkero e Iborra sembrar el pánico en Mestalla, pero jamás se creyeron superiores. Todavía no ha llegado el día en que el Levante sea favorito en Mestalla. Una cosa es ganar en Mestalla y otra ser favorito en Mestalla. De hecho, hay pocos equipos que llegan a Mestalla sabiendo que son favoritos. Del Valencia CF me quedo con varias reflexiones.

Una que Javi Gracia tiene más razón que un santo cuando pide un pivote defensivo y un central, como mínimo, y solo espero que la victoria no ciegue a Peter Lim, que es quien decide. Al contrario, la victoria debería servir para que se dé cuenta de que este equipo, con paciencia, trabajo y los refuerzos que pide el entrenador, puede competir y ya veremos dónde llega. Y ahora engancho con la siguiente reflexión: el Valencia CF tiene alma, tiene orgullo. Es un equipo nuevo, con entrenador nuevo, con jugadores jóvenes y algunos inexpertos que hasta han debutado en primera división, y de postre, con un entorno viciado y enrarecido por obra y gracia del máximo accionista. Pues bien, si esas son las circunstancias, lo mejor que te puede pasar es que todo te salga bien desde el primer momento. Y le pasó todo lo contrario. Por lo tanto, si eres capaz de superar tanto obstáculo es porque tienes orgullo y alma. Repito lo que dije el otro día, demasiada gente le ha faltado el respeto al Valencia CF, demasiados creen que será fácil ganarles, y siendo cierto que se han ido jugadores vitales y de mucho peso y talento, ahí quedan tipos como Gayà, Paulista, Soler, Maxi, Wass o Kang In que parece que algo tienen que decir.

Por otra parte, si todo el desgaste que está sufriendo el equipo por la extraña y atípica pretemporada termina derivando en que dentro del vestuario se genera una idea común, o eso que llamamos 'alma', pues bienvenido, porque es la única manera en que este equipo puede ser competitivos. Primer aviso a navegantes. Por último, reiterarle a Peter Lim que si no ficha a nadie, tal vez esté desaprovechando una bonita oportunidad.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.