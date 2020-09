Lo que el discurso de Javi Gracia esconde

Pues por primera vez en mucho tiempo me ha parecido detectar una estrategia en el Valencia CF y sobre todo, lo más importante es que les ha salido bien. Javi Gracia desató la caja de los truenos el viernes de la semana pasada en rueda de prensa, y una semana después, sin fichajes de por medio, la cosa está mucho más calmada. Y recalco el concepto de sin fichajes de por medio porque las palabras de Javi Gracia que incendiaron el entorno fueron aquellas en las que reclamaba fichajes.

¿Qué ha pasado desde entonces? Pues entre otras cosas y repito que ningún fichaje, alguien tuvo la habilidad de montar una comida entre el entrenador y el presidente, entre Javi Gracia y Anil Murthy. Alguien les dijo que si uno se enroca en pedir un futbolista y no otro, y el otro en que eso es lo que hay, al final el perjudicado es el equipo, y por lo tanto el Valencia CF. Supongo que estas posturas tan absolutas por parte de las partes son lógicas en situaciones tan tensas como la actual por eso lo mejor es hablar las cosas con calma y sin miedo. Dos días después sale un directivo del club, José Luis Zaragosí, a decir que habrá fichajes porque los pide el entrenador ya que los considera necesarios y que lo mismo sucede con el máximo accionista. Es evidente que algo no va del todo bien cuando tiene que salir Zaragosí en plan portavoz a dar estas explicaciones antes de que hable Gracia, pero me vale si el resultado es paz antes del partido ante el Celta que es lo que importa. Zaragosí consigue dos cosas: le marca el camino a Javi Gracia, síntoma de que algo no estaba ordenado, y sobre todo, le evita al técnico tener que dar unas explicaciones que ya ha dado el club. Conclusión: de la rueda de prensa de Gracia sale un mensaje de optimismo y energía de cara al partido ante el Celta de Vigo con mensajes como mis jugadores son los mejores o "la autoexigencia y el objetivo es tratar de ser el mejor".

El mensaje que quedó de su rueda de prensa previa al partido ante el Levante es que estaba asustado ante el comienzo de la Liga, y repito, tiene los mismos fichajes hoy que hace una semana. Gracia tiene razón, no le han fichado, pero según digas parece una cosa o parece otra. Dicho esto, cero que Gracia no pierde crédito, pero hoy me parece más inteligente que ayer si de lo que se trata es de ganar un partido. Que piense si el ideólogo de su rueda de prensa del pasado once de septiembre le hizo un favor.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.