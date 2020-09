¿Por qué rechaza ofertas de compra Peter Lim?

Siempre pienso que un entrenador no puede o debe decir según qué cosas a tan pocas horas de un partido porque creo que lo mejor es centrar todas las energías en él pero no es más que mi opinión. En cualquier caso, tengo claro que es más fácil decirlo que hacerlo, es decir, posiblemente yo haría lo mismo en su lugar y sobre todo, no se puede criticar de forma dura a alguien que dice la verdad y lo hace con educación. Es evidente que el hombre está hasta las narices y estas palabras de un técnico que hasta el momento se ha mostrado bastante cauto, son simplemente demoledores porque lo que dice es que apenas cuentan con él y sobre todo, que en el poco tiempo que lleva en el club, le ha dado tiempo a darse cuenta que no se puede fiar porque le han dejado con el culo al aire ya que su palabra a un futbolista no sirve: "Yo hablé con jugadores para ayudar porque no se encontraban muchas opciones pero de un tiempo a esta parte no hablo con ningún jugador y no lo volveré a hacer". Esto que dice el técnico tiene mucho fondo. Demasiado fondo. Y señala directamente a Peter Lim. A Javi Gracia no lo veo enfadado, lo veo decepcionado. Y su decepción es la de los valencianistas.

De fondo queda la sensación de que falta voluntad e intención de querer reforzar el equipo para que de ser uno más del campeonato, tenga opciones de competir y que el fútbol diga hasta dónde. La pregunta que queda es sencilla, ¿qué es lo que pretende Peter Lim del Valencia CF esta temporada? ¿Para esto ha rechazado ofertas serias que ha recibido por comprarle la mayoría accionarial del club? No logro entender que no se haga un esfuerzo por reforzar el equipo. Como tampoco puedo entender que Lim no entienda que lo más importante del Valencia CF son los aficionados y que reforzar el equipo no es complacer al entrenador, es decirle al valencianismo que quiere competir. Condenar de manera consciente al Valencia CF a hacer una temporada mediocre es un insulto a sus 101 años de historia. Una cosa es hacer una mala temporada después de haberte equivocado, y otra hacerla siendo plenamente consciente de lo que haces. En este caso, la falta de intención ha de ser interpretada como traición. Peter, para este viaje no hacían falta estas alforjas.

Y puedo prometer y prometo que este viernes, al despertarme demasiado tarde como para ir a correr, cosa que me obligó a venir al periódico porque son tan bobo que no sé estar asolas en casa sin hacer nada, lo hice con el firme propósito de escribir sobre el partido ante el Huesca y recordar aquella mañana de domingo con aquel gol de Piccini cuando nadie daba un duro la victoria. Fue uno de esos momentos mágicos de Mestalla que me sabe mal no haber reproducido en toda su profundidad, pero me pasa que cuantas más vueltas le doy, menos entiendo que el Valencia CF vaya a afrontar su tercer partido de Liga sin fichajes después de ver cómo han ido los dos primeros. Por no hablar, que para el martes tampoco habrán refuerzos... y hay partido en Anoeta.

