Kang In se acerca a la zona Ferran Torres

En el fútbol todo el mundo tiene su opinión y la mía es que no entiendo la suplencia de Kang In Lee y menos la entiendo si paralelamente Guedes es titular. Si alguno hecho méritos para caerse del once titular es el portugués. El coreano en la primera parte de Vigo no fue de los peores, pero ambos fueron al banquillo en el descanso, después, Guedes fue titular ante el Huesca y Kang In apenas jugó unos minutos. Javi Gracia tiene toda la razón del mundo cuando pide refuerzos en rueda de prensa porque es evidente que el equipo los necesita, pero no estaría mal que explique si el hecho de que Kang In jugase solo cinco minutos ante el Huesca tiene que ver con la movida con la falta con Gayà, o con otros motivos. Por implicación y ganas sobre el terreno de juego no puede ser, y por jugar mal tampoco, porque ahí está Guedes. Tres partidos, tres titularidades y poco más. Dicho esto, estos días se habla con demasiada alegría de la renovación de contrato de Kang In Lee, o mejor dicho, que con demasiada alegría se da la renovación de Kang In Lee por cerrada. Incluso la da por cerrada el propio Anil Murthy, presidente del Valencia CF. Tremendo error.

Me temo que se viene movida y de las gordas porque en unos meses, concretamente en enero, entra en la 'zona Ferran Torres', es decir, le quedará temporada y media de contrato. Supongo que se entiende lo que quiero decir, que en unos meses el Valencia CF pierde el control sobre el jugador porque los tiempos empiezan a correr a su favor hasta el punto que puede vislumbrar la posibilidad de marcharse gratis, o te puede obligar a que lo tengas que vender 'baratito', como Ferran. Y ojo que el coreano se parece en muchas cosas a Ferran, eso sí, cuando le pregunten otra vez por la renovación responderá, con eso Anil y Lim pueden estar tranquilos. Respuesta tendrán. Por otra parte, y volviendo a repetir que el entrenador tiene razón en pedir refuerzos porque el equipo los necesita, puedes ganar, empatar o perder contra el Huesca porque el fútbol es como es, pero no se sostiene que juegues en casa ante el Huesca y no trences ni una sola jugada y solo dispares a gol dos veces, una de Kondogbia desde fuera del área y otra de Gameiro cuando ya vas a la desesperada. El Huesca tiene un juego colectivo de balón superior al del Valencia CF y salvo que Javi Gracia diga lo contrario no tiene mejores jugadores que el Valencia CF. Que Mosquera juegue libre todo el partido y no haya nadie sobre él, se debe corregir desde el banquillo. Por último es lamentable y vergonzoso por parte de Peter Lim es que este equipo tenga que afrontar el cuarto partido de Liga sin fichajes, pero no pasemos por alto que un jugador, Gameiro, admite que ha faltado de todo, incluso ganas. Es demasiado pronto para que falten ganas. ¡A trabajar todos!

