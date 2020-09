La victoria perfecta en el momento idóneo

En cuanto la alineación del Valencia CF se hizo pública no eran pocos los comentarios que decían que con ese once Javi Gracia estaba enviando mensajes a Peter Lim... Javi Gracia lo único que hizo fue aplicar sentido común, poner a los que se lo ganan y corregir algunos de los errores que cometió ante el Huesca. Sin ir más lejos ya en Superdeporte TV -en Levante TV los lunes de 15:00 a 16:00- después del partido ante el Celta de Vigo debatimos largo y profundo sobre una cuestión: que el doble pivote lo formen Kondogbia y Wass y que le diera la oportunidad a Correia en el lateral derecho, que en Vigo ya demostró que algo tiene, que no es Cafú pero tampoco tan malo como lo pintan. Puso a Kang In Lee de titular porque en este equipo el coreano tiene que jugar mientras se entregue, y se entrega, y sentó a Guedes porque ni se entrega ni juega bien y además ha quedado claro en los tres partidos anteriores. Eso no es enviar mensajes a nadie, es tratar de ganar un partido con lo que tienes. Javi Gracia es lo mejor que le ha pasado al Valencia CF desde que se fue Mateu Alemany pero si se equivoca se dice y no pasa nada. Y el equipo que saca en Anoeta es la prueba de que se equivocó ante el Huesca. El Valencia CF no puede salir a jugar ante el Huesca en Mestalla con Racic y Kondogbia en el doble pivote.

Y esto llevado al partido de Anoeta es como decir que si el VAR no hubiese hecho justicia con el Valencia CF habría que estar igualmente orgulloso de Javi Gracia y sus futbolistas. Ahora me acuerdo de que en la rueda de prensa previa al partido de Anoeta dijo que su equipo había perdido las señas de identidad que mostró en pretemporada que son las que le permitieron ganar a la Real Sociedad. Pedirle a Javi Gracia que su Valencia CF juegue bonito y gane es un ejercicio de cinismo supremo, lo que hay que pedirle es que se lo monte como le dé la gana, pero haga un equipo que se entregue y compita, que el fútbol y los rivales ya nos pondrán donde nos corresponda. Gameiro dijo tras el partido ante el Huesca que al equipo le faltó de todo incluso ganas y Gracia trató de quitarle hierra a sus palabras achacándolo a un problema con el idioma. Tras ganar en Anoeta Maxi Gómez admitió que en el partido anterior "no metimos intensidad y hoy fue al revés". Y si los futbolistas no meten intensidad, al primero que señalo es al entrenador. Corregido esto, lo mejor que le puede pasar al Valencia CF es que los futbolistas se hayan dado cuenta de que solo tienen un camino hacia la victoria, y sobre todo que los tres puntos les den tranquilidad y confianza. Este equipo lo puede pasar mal si de primeras los resultados se tuercen y la cosa se pone cuesta arriba. Necesita lo contrario, confianza, es a partir de ella como puede crecer. Y la confianza la dan las victorias.

