¿Qué habría fichado Mateu Alemany?

Javi Gracia dice muchas cosas en sala de prensa y está en su derecho, pero prefiero poner el acento en lo que no dice porque permite ver algunas situaciones con más claridad. Ha dicho ya dos veces que en pleno proceso de fichajes no habla con el presidente del Valencia CF Anil Murthy, ni con el propietario Peter Lim, al tiempo que se reitera que si hubiera buena comunicación y todas las partes en el club fuesen en la misma línea sería mejor porque eso permite rentabilizar los recursos y ser más efectivos. Nada que objetar. Pero insisto en la idea inicial: la semana pasada le preguntaron a Javi Gracia por su relación con Anil Murthy y dijo que no habla con él pero se le saca más jugo a lo que no dijo, y lo que no dice es que se lleva bien con el presidente y que trabajan codo con codo para que el equipo sea mejor. Puede decir que su relación con el presidente es buena y no lo dice. Conclusión, además de que no hablan de fichajes en pleno proceso de fichajes ni siquiera en el hotel de concentración en Vigo ni en el de San Sebastián no hay buen rollo entre ellos. ¡Peligro en la Condomina! Para resumir mi idea sobre el problema que tiene el Valencia CF con los fichajes: Mateu Alemany es infinitamente mejor gestor que Anil, pero con él tampoco se habría fichado a Rugani o a Capoue. Es Peter Lim quien decide. PD: Nunca he pensado que Centelles fuese a ser el lateral izquierdo del futuro en el Valencia CF pero debe haber un punto intermedio entre fichar a Correia, que es mejor de lo que muchos dicen, por doce millones, y desprenderte a coste cero de un canterano a coste cero que posiblemente no sea tan bueno como muchos creen. Sin ir más lejos, Centelles ha jugado más partidos en la liga de Portugal que Correia cuando el Valencia CF lo fichó, repito, por doce millones de euros. Y que no sirva esto como linchamiento al jugador portugués, que él no tiene la culpa.

Más opiniones de Carlos Bosch