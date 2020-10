Peter Lim ante el examen de la historia

El Betis hizo lo que le dio la gana con el Valencia CF y sin tener la necesidad de meter la quinta marcha porque el equipo de enfrente no se lo exigió. Dime simple o clásico, pero si ganas en el Reale Arena cuando nadie daba un duro por ti, lo normal es repetir equipo. Sigo sin entender la suplencia de Kang In porque hay demasiada distancia entre el doble pivote y los delanteros, y porque el equipo necesita futbolistas capaces de jugar a fútbol y en plantilla no hay demasiados, pero si fiamos todo a un problema futbolístico no somos justos.

El entrenador se puede equivocar, y de hecho se equivocó ante el Huesca, y también es evidente que el equipo no fue tan intenso como ante la Real Sociedad, y que si este equipo no tiene intensidad no le gana a nadie y puede perder ante cualquiera. A partir de ahí, hay que mirar a Singapur. Insisto, a Javi Gracia se le tiene que criticar cuando se equivoque, y el entrenador de un equipo de fútbol es quien más expuesto está porque toma muchas decisiones y por lo tanto tiene más posibilidades de equivocarse, pero es lamentable, y digo lamentable para no escribir una palabra más ofensiva, lo que el máximo accionista del Valencia CF está haciendo. Sobre la bocina pueden venir cinco o cincuenta fichajes, pero dejar al equipo sin reforzar durante cinco partidos teniendo en cuenta lo necesarios que son los fichajes no está a la altura de la entidad cuyas acciones compró hace ahora aproximadamente seis años. Por eso digo que pese a los errores que pueda haber cometido Gracia o los futbolistas, y teniendo en cuenta que faltan dos días para que se cierre el mercado, no es momento para que los de València se lleven las críticas. Rufete, Ayala, Salvo, Prandelli, García Pitarch, Marcelino, Alemany, Javi Gracia... el responsable es Lim. ¿Murthy? Hace lo que diga Lim. Por eso y para eso está.

Al terminar el partido me ha llamado alguien que sabe de fútbol y ama al Valencia CF porque lo ha sufrido desde dentro. Se ha puesto a hablar sin más. Sé que estás liado pero escúchame Carlos, tu crónica puede esperar unos minutos. El alma es lo que ha hecho grande al Valencia, lo que le ha permitido ganar entre Barça y Madrid y sobre todo, lo que le ha permitido querer ganar sabiendo que se enfrenta todos los años a dos monstruos como son esos equipos. Y hay que ser muy osado para eso. El alma te acerca a ganar títulos, tienes que tener buenos futbolistas y buen entrenador, pero sin alma tampoco ganas. También te ayuda a entender a tu afición. Sin alma se puede ganar dinero en el fútbol porque fichas a Pepito por diez y lo vendes por cuarenta, pero en el fútbol el dinero no lo es todo. Y sí, sé que tal vez es el dinero de Lim lo que salvó al Valencia CF hace unos años, pero eso no le da derecho a despersonalizar el club. La historia podrá con él... lo pondrá donde le corresponde.

