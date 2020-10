¿De quién se está vengando Peter Lim?

Debate con Gauden Villas en Superdeporte TV -todos los lunes de tres a cuatro del medio día ne Levante TV-. Yo digo que por mucho que sea el accionista mayoritario del Valencia CF, eso no le da derecho a Peter Lim a afrontar cualquier situación de cualquier manera. Él dice que la ley se lo permite y por lo tanto tiene derecho, "y nosotros lo podremos criticar, pero derecho tiene". Supongo que en el fondo estamos diciendo lo mismo con palabras diferentes, pero cuando uno adquiere la mayoría accionarial del Valencia CF, se obliga a intentar estar la altura de este club. Repito, intentar estar, que luego las cosas se pueden dar o no. El Valencia CF de Peter Lim no ha tenido una intención firme de fichar y eso se ha traducido en cero fichajes. La alarmante falta de intención traiciona aquello de querer llegar.

El Valencia CF siempre ha querido, luego ha podido o no, o ha sabido o no ha sabido, pero la voluntad de querer llegar es lo que le ha permitido luchar entre Barcelona y Real Madrid. Y al dejar de lado esa intención o voluntad de querer llegar, Peter Lim traiciona la historia del Valencia CF, traiciona sus 101 años. Si de verdad se ha cansado del juguete o ya no la hace ningún a ilusión, ya no digo que venda sus acciones, -ojalá lo hiciera mañana mismo- digo que por lo menos delegue la gestión en el alguien y le diga, búscate la vida, pero que esto no me cueste dinero ni genere más deuda. Seguro que nos irá mejor a todos. Uno hace muchos esfuerzos y puede llegar a entender que haya que vender a Rodrigo, Ferran y hasta regalar a Parejo porque la prioridad es cuadrar los balances, pero todo tiene un límite. Puedes no tener dinero para fichar pero lo que ha pasado en el Valencia CF es que no ha habido intención. No puede evitar pensar que Lim trata de vengarse, que no acepta las críticas y su respuesta a todo lo que no sea rendirle pleitesía es eso, arrinconar al que hace nada era su juguete favorito. El Valencia CF ya no le interesa, ya no le motiva.

Entiendo a muchos valencianistas que en estos días están enfadados y decepcionados, pero dentro del enfado y la decepción, no creo que el Valencia CF tenga equipo como para descender de categoría. Tampoco creo que tenga equipo como para entrar en competición europea, pero eso es una cosa, y otra descender. Dicho lo anterior, nos queda aferrarnos a los tipos de la casa, al liderazgo de jugadores como Jaume Domènech, José Luis Gayà o Carlos Soler con la esperanza de que ellos sepan estar por encima del máximo accionista. El mensaje que Lim ha mandado a la plantilla es poco ambicioso y conformista. Por no habar de que una cosa es que el entrenador no decida los fichajes y otra tomarle el pelo. A Javi Gracia le prometieron fichajes y no han traido ni uno. Javi, quédate.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace: