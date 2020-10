Javi Gracia, te han engañado pero...

Las cosas están tan claras que ahora más que nunca es posible separar los buenos de los malos, aunque mientras lo escribo me doy cuenta de que esta reflexión la he utilizado demasiadas veces si bien posiblemente jamás tuvo tanta esencia como ahora, pero sí, más que nunca es posible centrar las energías positivas en quien las merece. Y las merece el equipo. Peter Lim y Murthy merecen poco aprecio y mucho rechazo. Las energías positivas las merecen los futbolistas y el entrenador. Gracia sabrá qué hace, ya es mayorcito para tomar sus decisiones, pero una lectura es que ya nada puede perder, o si acaso muy poco. Ha dicho lo que ha dicho en rueda de prensa y siempre tiene la posibilidad de volver a decirlo, y a partir de ahí, trabajar. Y si quieren, que le echen. ¿Qué ha dicho? Que le engañaron y que no cumplen con lo que prometieron. Para el caso que nos ocupa, no hace falta decir que uno se fía más del entrenador que de Meriton.

Es vidente que si dimite se irá dignamente, él sabrá si le conviene para su futuro como entrenador. De momento no está mal que sepa que el giro que ha dado la situación lo deja a él como el gran salvador. Javi Gracia es el clavo ardiendo al que se aferra el valencianismo. Me puedo equivocar, pero el aficionado tiene muy claro que él no es responsable ni culpable, él es, si acaso, con errores y aciertos, el único que puede darle una mínima estabilidad al proyecto. Dicho esto, es importantísimo saber qué piensan los futbolistas, qué percibe Gracia de su vestuario. A poco que los capitanes le hayan dicho que están dispuestos a tirar del carro contra todo, creo que mediatizan su decisión. Repito, creo. Les ha dicho a sus futbolistas que quiere pedir explicaciones, hace bien, es legítimo que las pida, además, con ello logra dos cosas: fortalecer el vínculo con la plantilla, algo vital para montar un equipo, y hacerles ver que no es un muñeco de pim, pam, pum de la feria, que se hace de respetar.

Ahora bien, esto es más fácil de decir que de hacer cuando, literalmente, te han ninguneado. Meriton, particularmente Peter Lim, ha engañado a Javi Gracia, le prometieron fichajes como Pezzella y Capoue y llegada la hora de la verdad, ninguno está en el Valencia CF. Peter Lim ha vuelto a demostrar que va a la suya y que nadie le puede llevar mínimamente la contraria, y sobre todo, que le da lo mismo si por el camino deja muchos o pocos cadáveres. El último es José Luis Zaragosí, al que ha dejado en ridículo. Salió a decir en público que habría fichajes y tres semanas después no hay ni uno. Jamás he hablado con él, pero desde la distancia veo un profesional liberal que se ha ganado una reputación a pulso a lo largo de su trayectoria y al que Lim maltrata públicamente. Que haga eso con Anil Murthy tiene sentido desde el punto de vista de cómo son las relaciones empleado/jefe en Singapur, pero si no es capaz de respetar a quienes han dado la cara por él o han tratado de ayudarle, se define a sí mismo. Lo cierto es que en eso no engaña: para hacerse millonario ejerciendo de bróker es imprescindible no tener este tipo de escrúpulos. Los mismos que se necesitan para dejar a toda una afición con un palmo de narices. ¡Porque yo lo valgo!

