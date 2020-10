Javi Gracia tiene un problema

Todos tenemos muy claro quiénes son los buenos y quiénes los malos. El Valencia CF tiene entrenador porque el entrenador no ha querido pagar para marcharse y porque el Valencia CF no ha querido perdonarle el dinero. Si alguno de los dos hubiese cedido Javi Gracia ya no estaría en el Valencia CF. Es la pura realidad. Y es la pura realidad que saben los futbolistas. Por lo tanto, desde ese punto de partida hay que reconstruir el equipo. Sí, han leído bien, he escrito 'reconstruir' y lo he escrito con toda la intención del mundo porque hay aspectos en los que Javi Gracia empieza de cero. Tal cual. Luego podemos hacer debates interesantes, e interminables porque dan mucho de sí, sobre lo mal que gestiona Meriton el Valencia CF, que es una evidencia, pero la realidad es que ahora mismo el equipo no tiene el mejor contexto para ser un bloque, y como todos sabemos, después de las ventas, regalos y cero fichajes de este verano, el Valencia CF de Javi Gracia solo tiene un camino para ser competitivo: ser un bloque compacto sobre el terreno de juego en el que cada futbolista entienda que es más importante la solidaridad colectiva que el brillo individual. El Valencia CF ganará muy pocos partidos por talento y calidad, eso lo sabemos todos. O es un equipo solidario o no será un equipo.

Pues bien, el que manda en ese equipo, el líder, solo sigue por una cuestión económica. Si no hubiera tenido que pagar para poder marcharse, el encargado de convencer a la tropa de que todos han de ser solidarios estaría en su casa viendo los toros desde la barrera. Y repito que no se trata de buscar culpables, que en ese caso en el podium están Peter Lim y Anil Murthy, se trata de que tengamos claro en qué situación está el equipo. Si acaso, he intentado ser exagerado para que se me entienda mejor. Lo que trato de decir es que en aspectos tácticos Javi Gracia no tiene más que abrir el libro por la página en que lo cerró ayer, pero en lo otro, en la gestión del vestuario, empieza de cero. Su gran reto en este momento es volver a ganarse a los futbolistas, y no va a ser un reto cualquiera porque me temo que cuando se puso ante ellos a darles explicaciones -ojo con eso de que un entrenador explique a los futbolistas porqué se ausentó de un entrenamiento porque si necesita explicarlo es porque sabe que no les gustó-, decía que me temo que cuando se puso ante los futbolistas a darles explicaciones de la movida de la semana, Gracia no se daba cuenta de que los futbolistas son Cum Laude en esas cosas, que desde septiembre de 2019 han visto de todo y todo malo, y ahora él, el recién llegado, a las primeras de cambio se ha querido marchar... Gracia, tu problema ahora es si te ven como 'uno de los nuestros'. Tu reto es ganártelos de nuevo. Te salva que no se fían de a quién pueden traer... Y hacen bien en no fiarse.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.