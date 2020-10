El día que Españeta me 'robó' el móvil y me regaló una Liga

Esto de Españeta trasciende al fútbol y al Valencia CF. Es como lo de Jaume. De él me acordé cuando recibí la noticia. Supera lo meramente futbolístico y entra de lleno en lo íntimo. Por lo menos entre aquellos que tuvimos el privilegio de conocerle aunque fuese un poco. Españeta fue un niño grande siempre, un tipo feliz que disfrutaba haciendo su trabajo y al que jamás atisbé un ápice de maldad. "Amb la Taula, amb la Taula" decía cuando me veía. Escuchaba la Taula Esportiva de Ràdio 9 cada noche y me lo recordaba siempre, "te escucho en la radio. ¡La Taula amb Josep Rovira!". Luego se acercaba, ponía cara de pillo y me pedía el teléfono móvil, "el del SUPER", porque sabía que era de empresa. Para mí era un honor, era como nuestro pequeño gran secreto hasta que descubrí que el niño travieso que llevaba dentro lo hacía con el primer periodista que veía después de cada partido fuera de Mestalla. Desde entonces, en la medida de lo posible, me afanaba por hacerme el despistado y acercarme a la puerta del vestuario visitante para que me lo pidiera a mí... Una mirada furtiva, un gesto de disimulo y se marchaba con sigilo a hablar. Contrabando de teléfono... ¡Ya ves! Y llama Carboni, "Carlos, solo me envías mensajes para este tipo de noticias".

Y tiene razón, pasó con Ortí y pasó con Manolo Cuenca, un utillero del Valencia CF que, ya jubilado, falleció en soledad y sin familia, y cuyo entierro pagaron los empleados del club cuando supieron que el cuerpo llevaba dos largos meses en un tanatorio sin que nadie se hiciese cargo ni lo reclamara. A Manolo Cuenca Amedeo le compró una moto para que fuera cada día a la Ciudad Deportiva y aquella mañana me pidió por favor que le dijera dónde "descansa, quiero despedirme de él", pero que le guardara un secreto que he sido incapaz de seguir ocultando. No sé porqué, pero con Ortí, con Manolo Cuenca y con Españeta he tenido la misma reacción, avisarles a ellos, a Carboni, Rufete, Javi Garrido, Baraja, Juan Sánchez, David Navarro, Mista, Albelda, Pellegrino, Xisco, Claudio López... a cuantos pude mientras el teléfono se volvía loco. No vayan a pensar que hablo cada día con ellos, al contrario, con la mayoría la última vez fue cuando lo de Jaume, pero de repente me siento en la obligación de decírselo a todos. No alcanzo a saber por qué bendito motivo durante unos instantes, cuando responden, me siento partícipe de todo lo que lograron ellos en los años en que Españeta me 'robaba' el teléfono. Jamás supe con quién hablaba porque no me atreví a preguntarle y sobre todo porque me colmaba pensar que pedía mi teléfono para decirle a su mujer "cariño, hemos jugado bien y hemos ganado". Ese es el particular legado de Jaume, Manolo y Españeta, hacerme sentir partícipe de aquellos maravillosos años. Muchas gracias. DEP.

