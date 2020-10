La tribu es algo más que una orquesta

De Españeta me apetece hacer una reflexión: lo bien que hablan de él todos los jugadores que lo han conocido en un vestuario dice muchas cosas y buenas, pero hoy me gustaría poner el acento en ellos, en los ex futbolistas del Valencia CF porque nos han dado una lección y sobre todo, nos mandan un mensaje de esperanza. Dime simple pero tengo cierto empecinamiento obsesivo en poner el acento en lo positivo. Digo esto porque es evidente que como consecuencia de la mala gestión de Meriton desde el verano de 2019 hasta estos días, el valencianismo vive una crisis tremenda, una crisis de desapego sin precedentes y que personalmente considero de mayor gravedad que la económica. El dinero viene y va, pero el cariño, o en el caso del fútbol el sentimiento de pertenencia, es más importante. Lo decía Tono Errando en una entrevista en este periódico hace unos días, el mayor valor que tiene el Valencia CF es emocional, por lo tanto intangible, y no se puede comprar. Y ahí es precisamente en lo que ha fallado Meriton. Recuerden lo del pasado verano, 'Propietario: Meriton Holdings', que era una forma de admitir sin ser conscientes que han fracasado en todo lo que no es ley mercantil. O comparen la situación actual con el cariño con el que fue recibido Peter Lim cuando llegó por primera vez a Mestalla. La gestión de Meriton fomenta el desapego en la calle, por ello, ver unidos a quienes verdaderamente han escrito la historia del Valencia CF hace que se refuerce el intangible al que Tono hacía referencia. Hay muchas maneras de definirlo, y hoy me apetece decir que los ex jugadores del Valencia CF han logrado que todos volvamos a sentirnos parte de la tribu, eso que Meriton parece empeñado en destrozar por puro desconocimiento. Honrando a Españeta han reforzado el vínculo sagrado que es la madre del cordero en el fútbol. Desde la final de Copa uno no encontraba motivos para sentirse orgulloso de ser del Valencia CF. Gracias a todos.

