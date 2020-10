¿Con Soler no vamos a tener paciencia?

Sé que cada vez que habla Javi Gracia recuerda que los objetivos de esta temporada no pueden ser ambiciosos, que eso en mi pueblo significa que el objetivo no es estar en competición europea, pero eso es una cosa y otra que valga con dar buena imagen ante el Villarreal CF en La Cerámica. Porque sí, la imagen del equipo fue buena, de hecho el fútbol es tan caprichoso que el Valencia CF recibió el gol que le condena a perder el partido precisamente cuando mejor estaba jugando y después de una jugada que se puede calificar como un cúmulo de mala suerte, -si es que se puede hablar de mala suerte-, y el primer gol en contra es tras un penalti que Paulista no debe hacer, porque tirarse al suelo es el último recurso de un central, y más en el área, pero eso de perder y decir que la imagen fue buena solo puede valer, y tampoco lo tengo claro, cuando juegas en casa del Real Madrid o del FC Barcelona. Que sí, que el nivel de esta plantilla es el que es, aunque el nivel de la plantilla de la temporada pasada era teóricamente muy superior y el equipo no se metió en Europa, pero eso es una cosa y otra ponerte la venda antes de la herida. Y esto vale para Javi Gracia y los futbolistas, pero también para el presidente Anil Murthy. Si el Valencia CF pierde en Villarreal no puede haber nadie en el club, y cuando digo nadie me refiero a NADIE, que quede relativamente contento por la imagen que ha dado el equipo.

En cuanto a nombres propios, empiezo por Carlos Soler. Es la segunda vez que juega desde que empezó la temporada y la segunda vez que Javi Gracia lo pone de centrocampista organizador. Si alguien cree que con los diez minutos que jugó ante el Betis y los noventa de Villarreal es suficiente como para exigirle estar a la altura de Parejo, allá él, pero me atrevo a decir que es muy injusto. Primero porque está por ver si Soler puede llegar a la altura de Parejo, y segundo porque a Parejo le costó bastante asentarse en esa posición. Con Soler habrá que tener, como mínimo, la misma paciencia que se ha tenido con Parejo. De momento me gustó una cosa: no veo a Soler asustado, al contrario, lo veo responsabilizado y con ganas de asumir ese reto. Álex Blanco: mucho trabajo y poco brillo. Entiendo que el entrenador premiará sus ganas y verá en él condiciones de futuro, porque lleva dos titularidades en tres partidos, eso no es casual. Kang In Lee: me van a perdonar, pero que este Valencia juegue contra el Villarreal y necesite marcar goles para no perder y que el coreano no juegue ni un minuto, no lo entiendo. Le preguntan a Gracia y dice que todos no pueden jugar, claro, y el agua moja y el fuego quema. Konbdogbia: Pues nada, la 'borraeta' del africano ya nos ha costado un partido. Si llega a estar él le habría ganado a Parejo el balón dividido previo al disparo del 2-1. Bueno, lo habría ganado o no, que con él en el campo también ha habido de todo.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.