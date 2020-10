Anil Murthy y su intento de hacer de 'Mateu Alemany'

Doce o trece meses después y muchos desastres de por medio deberían ser más que suficientes para que Peter Lim se diera cuenta del asunto. Vale, si se cae el mundo por el coronavirus el Valencia CF no pasará apuros económicos porque ha tenido la 'previsión' de hacer un presupuesto en el que ha primado no generar deuda por encima de lo deportivo, y teniendo en cuenta que hablamos de un club que estuvo en KO técnico desde el punto de vista financiero, no me siento con excesiva autoridad moral para criticarlo, pero una cosa es eso y otra el caos. O dicho de otra manera, una cosa es tomar la decisión de apretarse el cinturón y otra gestionar mal. La situación del Valencia CF no se sostiene y el responsable es su presidente Anil Murthy. Él asumió la responsabilidad de ejercer de 'Mateu Alemany' y ahora tenemos un equipo que no está en competición europea, un entrenador que ha presentado la dimisión porque dice que lo han engañado y sigue en el cargo porque no puede pagar la ruptura de su contrato, un tercer capitán declarado en rebeldía porque se quiere marchar y ve tanto caos a su alrededor que se atreve a decir lo que le da la gana en redes sociales -también dice que lo han engañado-, y un vestuario que en el mes de noviembre está hasta las narices. En público Carlos Soler dijo en la Cadena Cope antes de jugar en Villarreal que «sería un poco irreal» ponerle a este equipo el objetivo de entrar en Champions o en Europa League. En otras palabras, los futbolistas ya tienen excusa cuando no ganan partidos y la excusa es el presidente. Creo que Javi Gracia ha cometido errores y bastantes, me gusta poco defender a los futbolistas y menos a Kondogbia que va de 'borraeta en borraeta', pero la manera de proceder de Anil Murthy lleva al equipo al hoyo. No digo que a segunda, digo que con el panorama que ha generado Anil el equipo no va a competir.

Dicho esto, si ni él ni Peter Lim son capaces de darse cuenta de que necesitan un 'Mateu Alemany', alguien con capacidad, experiencia, conocimientos y galones internos para decidir y darle normalidad al día a día, pues nada, que sigan haciendo las cosas a su manera esperando que los futbolistas y los entrenadores se comporten como ellos creen que se deberían comportar. A los futbolistas y a los entrenadores hay que tratarlos teniendo en cuenta que son futbolistas y entrenadores, unos viven en su planeta y la mayoría son algo 'niñatos', y los otros están sometidos a tanta presión, que salen por donde menos te lo esperas y son, por regla general, caprichosos. Anil Murthy y Peter Lim han tenido la 'capacidad' de meter al equipo en un lío del que no son capaces de sacarlo. Si no dan un paso a un lado y dejan la gestión en manos de profesionales, esto será muy duro. Javi Gracia y los futbolistas no van a solucionarlo. Están demasiado solos.

