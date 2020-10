Kang In Lee deja en evidencia a Javi Gracia

Segundo partido del Valencia CF desde que su entrenador presentó la dimisión -porque el club le engañó con las ventas y los fichajes- y segunda derrota. En esta además, el equipo hizo un ridículo espantoso en la primera parte. Me van a perdonar, pero perder en Elche no solo tiene que ver con las salidas de Ferran, Rodrigo y Parejo y los no fichajes. Hay algo más. Tiene razón el entrenador cuando dice que tras las salidas y los no fichajes al equipo no se le pueden exigir según qué cosas, pero desde luego se le tiene que exigir hacer algo más de lo que hizo en el Martínez Valero. ¡El primer disparo a puerta fue con 2-0 en el marcador, en el minuto 40 de partido y de falta directa! Sé que puedo llegar a ser muy pesado, pero llevo días insistiendo en un concepto: el Valencia CF tiene un entrenador que a ojos de sus jugadores, se ha borrado a la primera, cuando ellos llevan mucho tiempo tragando con las decisiones caóticas de Meriton. No es desde luego el escenario ideal para formar un equipo de fútbol. Evidentemente el germen es el engaño al entrenador, pero si el Valencia CF lleva siete puntos en siete partidos -cuatro derrotas y tres seguidas- y decimos que el entrenador no tiene responsabilidad alguna, creo sinceramente que faltamos a la verdad. Que engañen al entrenador es lamentable pero ya van siete partidos y no sabemos a qué juega el equipo, que por otra parte, no fue hasta la semana pasada cuando se puso machote y por fin decidió quién tira las faltas a pesar de lo que sucedió en la segunda jornada de Liga.

No quiero ser demasiado cruel y sé que me pongo pesado con el tema de Kang In, pero chico, en unos minutos el coreano dejó en evidencia a Javi Gracia y su decisión de que no jugara ni un minuto ante el Villarreal. El Valencia CF no va sobrado de talento y Kang In es de los pocos que es capaz de hacer lo que hizo para dejarle un mano a mano a Lato. Si el entrenador tiene una explicación futbolística a porqué no jugó ni un minuto en Villarreal, y porqué se ha caído del once titular, me encantaría saberla porque yo no la veo. De hecho, creo que lleva dos o tres partidos haciendo demasiadas cosas y algunas de ellas muy extrañas antes que poner al coreano por detrás del punta, que fue la fórmula con la que empezó la temporada. Lo de poner a dos delanteros centros como Maxi y Gameiro ante el Betis fue de nota. Por último una cosa, Javi Gracia, tu equipo no va, y es evidente que el club tiene mucha culpa de ello porque la gestión desde que se fue Mateu es penosa, pero tú también la tienes, primero porque eres el entrenador y segundo porque tiene toda la pinta que tu decisión de querer marcharte sin pagar no le ha hecho bien al vestuario. PD: Es gracioso eso de que si criticas decisiones deportivas de Javi Gracia es porque 'blanqueas' a Meriton. ¡Pero si a Javi Gracia lo ha traído Meriton!

