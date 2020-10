Javi Gracia tiene que dar demasiadas explicaciones...

Cuando un equipo hace la primera parte que hizo el Valencia CF en Elche la culpa es del entrenador siempre, a no ser que ande por ahí Meriton. En ese caso, seguro que hay más factores. Pasar por alto los contextos que genera Peter Lim cuando se analiza qué hace o deja de hacer el entrenador del Valencia CF es injusto, pero mi análisis se centra en la relación entre Gracia y los futbolistas porque quiero hablar de fútbol para conocer qué le pasa al Valencia CF como equipo. Vayamos: Dos veces les dijo Javi Gracia a sus futbolistas confío en vosotros. Fue en la charla que mantuvo con ellos el pasado sábado por la mañana en la ciudad deportiva después de la derrota en Elche el día anterior. La relación entre el técnico navarro y sus futbolistas es diferente a la que cabría esperar de un entrenador profesional y su plantilla. Gracia apela a la profesionalidad de los jugadores porque en el fondo sabe que no les puede dar un apretón.

Merece la pena pararse a analizar con cierto detenimiento lo que sabemos de las conversaciones de Gracia y sus futbolistas, sobre todo desde el día en que los capitanes le dijeron míster, no te vayas, nosotros estamos contigo y él al día siguiente no estaba en el entrenamiento porque fue al club a presentar la dimisión... Después, se reunió con el equipo y se vio obligado a decirles, lo primero de todo es que ayer no vine al entrenamiento porque el club me había citado a esa hora, no porque yo no quisiera estar. Y lo segundo que no creo que la plantilla sea débil, creo que los fichajes nos permitido competir mejor. Me puedo equivocar y ojalá me equivoque, pero cuando un entrenador tiene que estar dando explicaciones de lo que hace o dice, es porque sabe que a los jugadores no les ha gustado nada algo de lo que ha hecho o dicho. Es más, en la vida en general, cuando tienes que dar explicaciones es mal síntoma. En una charla da explicaciones y en otra dice confío en vosotros... Luego pasa que el equipo sale a los partidos a pasearse y el entrenador no sabe por qué... Pues a mí se me ocurre una causa.

