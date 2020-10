Javi Gracia, que se note que eres el líder

Ya he dicho alguna vez que de Meriton espero bien poco pero que de Javi Gracia esperaba más. Primero espero que ponga a los mejores sobre el terreno de juego porque el Valencia CF va camino de complicarse la vida en la clasificación y si en situaciones así no pones a los mejores, apaga y vámonos, y segundo espero que dé un paso adelante. Lo insinué la semana pasada y hoy, admito que al calor de los malos resultados, voy a ser un poco más directo: su mensaje es el de una persona derrotada, de alguien a quien se le ha comido la desilusión, su relato es el del desengaño de quien lleva toda la vida esperando entrenar a un equipo como el Valencia CF pero se ha dado cuenta de que ha elegido mal o el momento o sus reacciones. ¿Es todo esto una interpretación particular mía? Si, pero no es una invención. Sé por qué lo digo.

En todo lo anterior no estoy susurrándole a Javi Gracia que haga una rueda de prensa en plan 'Fuori' como Prandelli -aunque él ya tiene quién le susurra- más que nada porque si alguno no puede hacerla es él, que se ha querido marchar sin pagar lo que él mismo firmó, lo que digo es que se le ha agotado el discurso y está a punto de entrar de lleno en la gran ley del fútbol: la de los resultados. Gracia no le está sacando jugo al Valencia CF que le han dejado Lim y Anil, que sí, que es peor de lo que le dijeron y que le mintieron, pero no es tan malo como marca la clasificación. Y eso lo sabemos todos. En definitivo, que Gracia tiene quedar un paso adelante y tenemos que notarlo, como sea, tiene que convencer al valencianismo de que es la persona indicada para sacar esto hacia adelante, cosa que en estos momentos muchos dudamos. El Valencia necesita trabajo, pero también mensaje, y en este caso, creo que es más importante el mensaje que transmite de manera interna. En otras palabras, Javi Gracia tiene que entender que es el líder, y tiene que dar ejemplo, mandar un mensaje de compromiso al vestuario, y sobre todo, tiene que ser capaz de olfatear qué futbolista está dispuesto a dar un paso adelante. Esos son los que pueden tirar ahora del carro.



Tebas y la venta del Valencia CF

Me interesa bien poco lo que diga Javier Tebas sobre el Valencia CF, aunque tengo claro que si dice que cree que Lim no quiere vender el Valencia CF, es por algo. Y si fuera de micrófonos dice que Lim no quiere vender el Valencia CF, también es por algo, y no va a ser por todo lo contrario por mucho que lo estemos deseando. Pero decía que me interesa bien poco lo que diga Tebas sobre el Valencia CF porque a él le interesa más una Liga bipolar, con Real Madrid y Barcelona siempre al frente. No es muy de terceras vías, aunque tal y como estamos, hablar de ser una tercera vía es hacer el canelo. PD: Es evidente que Tebas habla con Peter Lim...

