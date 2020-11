Un aplauso para los jugadores del Valencia CF

En el partido ante el Getafe había que medir algo más que el marcador. No sé si cometí una temeridad, probablemente, pero dije que había algo más importante que ganarlo y era observar el comportamiento de los futbolistas después de que durante la semana, pasaran cosas en el vestuario que como yo lo veo, son positivas. Pues bien, el Valencia CF empató un partido que podía haber ganado y de milagro no lo perdió, pero sacó muy buena nota en actitud. Hoy aplaudo a los futbolistas del Valencia CF. Lo digo como lo pienso y va más allá de la frustración que sufre uno después de ver cómo se escapa la victoria, pero mientras los jugadores tengan esta actitud no estoy preocupado. Otra cosa es hasta dónde le da a este equipo, pero pasa que uno ha mirado tantas veces la clasificación en los últimos días, y han pasado tantos desde el partido del Elche, que en un momento u otro todos hemos tenido el miedo en el cuerpo. Ante el Getafe he visto a futbolistas dispuestos a ponerse a remar contra la tormenta. Y ahora más que nunca me acuerdo de unas palabras de Pepe Claramunt, que algo sabe de esto: "Si uno quiere ser algo, cuando las cosas están difíciles es cuando tiene que hacerse importante. Sabes que vas a tener broncas y pitos, pero si quieres ser algo... Lo dije en unas declaraciones a favor de Carlos Soler. Saldrá o no saldrá, pero tú pon interés que al final sale. En estos momentos los jugadores tienen que convencerse de que si las cosas no están bien los únicos que lo pueden sacar son ellos, y tienen que doblar los esfuerzos y decir aquí estoy yo, soy un buen jugador y lo voy a demostrar".

Pues me van a perdonar, pero esto que reclamaba Claramunt unos días antes del partido es lo que han hecho los futbolistas del Valencia CF. Y este club hace tantas y tan raras, que reconforta ver que los futbolistas no se dejan llevar, porque lo pensé tras la primera parte ante el Elche. En cuanto a nombres propios me quedo en especial con Carlos Soler. Hizo su mejor partido desde que juega de centrocampista organizador, y no ha jugado tantos, y sobre todo, asumió la responsabilidad de tirar el penalti. Lo digo como lo pienso y como lo siento, siempre estaré en el carro de Carlos Soler, porque siempre quiere. Siempre. Le saldrá o no, pero quiere. Ahora nos ha demostrado que la presión no le puede. Es cuestión de tiempo que termine cuajando en un muy buen centrocampista. La pena es que tal y como está el fútbol ahora necesita un pulmón a su lado y lo acaban de vender al Atlético de Madrid -vamos a tener tiempo esta semana para valorar bien la venta del africano-. A destacar Yunus. Queda claro que si tiene espacio es muy peligroso pero sobre todo, que no ha cumplido los 18 y Damián Suárez y compañía no lo amedrentaron. Por último, me quito el sombrero con Maxi Gómez: no le teme a nada y jamás rehuye una pelea.

