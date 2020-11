Ya tenemos compromiso, ahora fútbol

La receta de Javi Gracia para jugar ante el Real Madrid es clara: defender y apretar atrás para salir al contragolpe con velocidad. Es la misma que sin ir más lejos utilizó Celades la temporada pasada y la que seguramente utilizaron Marcelino, Voro y Nuno, que son los últimos entrenadores del Valencia CF que le han ganado al conjunto blanco en Mestalla, curiosamente los tres con el mismo marcador: 2-1. Es la mejor receta futbolística ante los blancos, pero para que pueda tener éxito y darte opciones de ganarles, a poco que te relajes porque crees que ellos están mal, te ganan el partido en un cuarto de hora. Lo bueno, por decir algo aunque suene a chiste, es que no tenemos motivos para relajarnos. Veo a los futbolistas del Valencia CF lo suficientemente concienciados como para no relajarse ni ante el Real Madrid ni ante ningún rival, pero hay que matizar bien eso del compromiso. Se aplaude porque debería ser innegociable y no lo fue, por ejemplo en Elche, pero tenemos que tener muy claro que solo con compromiso no se ganan partidos. El arrebato está para tirar de él cuando lo necesitas y estamos ante un momento de esos, pero para ganar partidos de manera continuada en un campeonato de Liga hacen falta más cosas que mirar al escudo para motivarse. Y ahí empezamos a entrar en el terreno de Javi Gracia. Los futbolistas han dado un paso adelante y ahora quien debe darlo es el entrenador.



Atracando que es gerundio

Vamos que nos vamos, que diría Camacho. Llega el Real Madrid a Mestalla y el árbitro designado es Gil Manzano. Preparémonos para lo peor porque ahora tienen más armas que antes. Soy de los ingenuos que pensaba que con la llegada del VAR se acabarían las injusticias en el fútbol, y más allá de algunas jugadas que son más que evidentes, el fútbol español es la misma vergüenza que antes pero ahora te intentan convencer diciendo que es científico o matemático. Ahora es con alevosía y premeditación.



Grada y compromiso

Que ha dicho Kondogbia que al Atlético de Madrid le puede aportar trabajo y compromiso. Te tienes que reír. En cuanto juegue dos partidos buenos y lo quiera fichar La Creu ofreciéndole más dinero, que les hable de compromiso. Sé que son pocas las veces que un club ha tenido las narices de sentar a un jugador en la grada cuando se ha borrado para irse a otro club, lo normal es que acabe saliendo porque no es tan fácil hablar de dignidad cuando uno tiene que cuadrar el presupuesto, y en esos casos, los clubes suelen ser muy básicos o matemáticos, pero como yo no tengo que cuadrar ningún presupuesto lo digo tranquilamente, lo habría dejado en la grada hasta enero. Compromiso dice...