Marcelino, Kondogbia y Batshuayi

Hay veces que la distancia te permite comprender mejor algunas cosas. Me pasó con la figura de Batshuayi en la segunda temporada de Marcelino. El belga llegó como estrella pero el equipo no mejoró en ataque, al contrario, empeoró a pesar de tener a Rodrigo, Santi Mina, Gameiro y al propio Batshuayi. La primera vuelta de aquel Valencia CF fue tan floja que Marcelino hasta pudo ser cesado en el mes de enero, lo recordamos todos. Pero el equipo poco a poco se fue enderezando hasta tocar el cielo logrando meterse en Champions y sobre todo, al conquistar la Copa del Rey en el año de su centenario. Resumir aquella metamorfosis a una sola situación es hacer el ridículo por simple, pero sirve bien para explicarlo a modo de síntesis porque la gran verdad es que el germen de todo fue un cambio de cromos. Que Batshuayi tiene más nivel que Sobrino no se discute y ahí están sus trayectorias, pero la realidad es que el vestuario se reordenó con la salida del belga y la llegada de Sobrino en el mercado de invierno.

Y esto no lo digo yo, lo admiten quienes tomaron aquella decisión de forma consciente. Vamos a ello porque algún paralelismo podemos hacer entre aquel equipo y el actual, salvando las distancias. Batshuayi llegó al Valencia como estrella y acaparó todos los focos de un equipo que la temporada anterior, contra pronóstico, se había metido en Champions. Era el que más dinero ganaba de la plantilla y además, llegó con sobrepeso y jugaba. Marcelino, el hombre que exigía a sus futbolistas que no se pasaran ni un gramo, puso quince minutos al belga en el debut liguero contra el Atlético de Madrid a pesar de los evidentes quilos de más que arrastraba. Tan evidentes, que le costaba girarse. Conclusión: terminaron enfadándose Rodrigo y Santi Mina, que eran los que la temprada anterior se lo habían currado. Y repito, Michy ganaba más que ellos. Mateu, Marcelino y Longoria entendieron que debía salir. Bastó poner a Sobrino por detrás para que a Rodrigo y Mina -dos futbolistas que arrastraban a pesos pesados del vestuario- no se sintieran amenazados, y al poco se les pasó el enfado. Así de importante es mantener el ecosisitema de un vestuario.

Y algo parecido ha pasado con Kondogbia. Ningún problema interno cuando se quiso ir en verano, pero una vez se cerró el mercado se borró de los partidos en las narices de sus compañeros mientras el equipo le necesitaba. Se reunieron con él los capitanes y se lo hicieron saber, le dijeron te necesitamos para ganar al Getafe y al día siguiente, Kondo entrenó por decoro pero insistió: que sí, que muy bonito vuestro discurso pero yo me quiero ir igual. Conclusión, Kondogbia amenazaba con seguir pudriendo el cesto de manzanas. Ahora falta ver cuánto dura el nuevo orden y hasta dónde nos lleva.

