Una cosa es renunciar a seducir de nuevo al valencianismo y otra recordar constantemente que el Valencia CF es una SA de la que Meriton es el máximo accionista, sobre todo porque reducir el Valencia CF a la ley mercantil es mucho reducir. Y ya hemos llegado a un punto en que me niego a pensar que no lo entienden. Quiero decir que entiendo que para Peter Lim o Anil Murthy es muy difícil llegar a entender la profundidad del sentimiento valencianista porque puede llegar a ser algo muy personal, pero pasa que ya no pido eso, pido que entiendan que para el valencianismo el Valencia CF es un sentimiento. Repito, pido que entiendan, no que sientan. Y como creo que es fácil de entender, llego a la conclusión de que hay decisiones que toman partiendo de un punto de partida: les da igual qué pueda generar entre los valencianistas porque priorizan no tener que soportar a nadie diciéndoles, con o sin razón, que esto o aquello lo han hecho mal. No aceptar la crítica basándose en la mayoría accionarial define una manera de pensar porque la mayoría accionarial te da derecho a decidir, pero no te da el derecho a apagar la crítica. Un dirigente de un club de fútbol no puede gestionar de espaldas a la grada y tampoco puede hacerlo pensando únicamente en la grada porque hay decisiones que se deben tomar por impopulares que sean, encontrar el equilibrio que una cosa y la otra define al buen gestor. Gobernar el Valencia CF de espaldas a sus aficionados te condena al fracaso social y te obliga a tener que hacer las cosas muy bien... a no ser que te de lo mismo. Es la pescadilla que se muerde la cola.



Lo de Gayà

Están tardando mucho los medios de comunicación de la capital en decir que Gayà está en la agenda de Florentino para ser el recambio de Marcelo. Desde ya me dispongo a hacer la cuenta atrás.



