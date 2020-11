¿Y si llegan ofertas por Kang In Lee?

Llevo tiempo avisando del tema Kang In. No ha explotado pero lo hará. Y no tardará mucho. El futbolista no quiere renovar a pesar de que tiene una oferta sobre la mesa, y por lo visto bastante suculenta desde el punto de vista económico. No son buenas noticias para el Valencia CF que el coreano piense ahora, en el mes de noviembre, exactamente lo mismo que a principios del pasado mes de octubre. Y es mala noticia porque significa que la decisión está tomada de manera fría, significa que no se trata de un calentón. ¿Puede cambiar la postura de Kang In? Esa es una respuesta que solo puede dar el futbolista, pero la realidad a día de hoy es que el Valencia CF lo tiene muy mal para hacerle cambiar de opinión. Si no puede renovar al coreano tiene que empezar a plantearse un escenario que hasta ahora no ha contemplado. Sí, vender al futbolista. Tal cual. Ya digo que de momento es un escenario que el club no contempla pero al contrario que hace unos meses, ya asume que existen muchas posibilidades d que tenga que hacerlo. ¿Qué ha de pasar para que se vea obligado a afrontarlo? Pues que llegue un día alguien y le diga, oiga, que soy fulanito de tal y le ofrezco tanto dinero por Kang In. Si llega ese momento, el coreano se mantiene en sus trece con menos de año y medio de contrato por delante, el Valencia CF tendrá que afrontar el caso Kang In con toda su crudeza. De momento, les puedo asegurar que son más de uno y de dos los equipos que preparan la ofensiva. No hace falta haber estudiado en Salamanca para saber que el coreano es ahora mismo una de las apuestas más interesantes que ofrece el mercado europeo. La postura de Kang In es egoísta, pero coherente, y la sabe el Valencia CF.



Queralt busca acciones

Juan Martín Queralt es la cabeza visible de la plataforma de Torino a Mestalla y está manos a la obra. Estos días su objetivo es que alguno de los grandes accionistas del Valencia CF que podemos calificar como 'cláisicos', deleguen sus acciones en la plataforma. Está tratando de convencer a nombres como Vicente Silla, Jaime Molina o el ex presidente Manuel Llorente. Ahora está por ver es quién será la persona jurídica que aglutinará los títulos que recojan, si la plataforma De Torino a Mestalla o si Libertad VCF, una de las muchas asociaciones que forman la plataforma. Por lo visto, ese es el gran debate interno que tienen en estos momentos en la plataforma. En lo que a Libertad VCF respecta, tienen ya más de 25.000 censadas. Y que se sepa, el Valencia CF, a quien se han dirigido para pedir una cita con Peter Lim, todavía no les ha respondido. Queralt apuesta por el diálogo y no sé si lo habrá, pero alguien que está dispuesto a que cambien las cosas a mejor, siempre ha de ser tenido en cuenta y sobre todo, respetado.

