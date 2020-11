La clave del proyecto es Gayà

La renovación de Yunus está cerca y lo tomo como una excelente noticia pero la verdadera prueba del algodón en lo que a renovaciones se refiere es José Luis Gayà. Si de verdad el Valencia CF quiere hacer un proyecto de cantera, no dudo de las intenciones, no se puede escapar. Es el capitán del Valencia CF y reúne las condiciones para ser el ejemplo para los jóvenes que vienen detrás. Y ha demostrado que tira del carro cuando peor están las cosas. Eso se tiene que pagar. La dimensión futbolística de Gayà ha crecido y el Valencia CF tiene que estar a su altura, y ahora estoy hablando de dinero. Si no es capaz de retener a un jugador como Gayà porque piensa que es más rentable venderlo y apostar por los que vienen detrás, al proyecto de cantera hay que cambiarle el nombre y llamarlo 'fábrica de engorde'. Del Valencia CF depende. Gayà es la clave.



Pues habrá que volar

Palabras de Luis Enrique después de que la selección española le meta seis a Alemania y se clasifique para la Final Four de la Nations League: "El mensaje a los jugadores es que para venir a la selección tienes que volar en tu equipo. Puede haber alguna excepción de alguno que no juegue mucho y venga, pero para venir a la selección tienes que volar en tu equipo". Maravilloso he pensado, Gayà va a volar esta temporada.



¿Quién elige a quién?

El presidente del Valencia CF haría bien en ahorrarse algunas cosas. Como esa de que él eligió a los ocho canteranos que hicieron la pretemporada. Primero porque es una pavada. Elegir a ocho no es elegir, elegir es decir, de este equipo estos dos son los buenos. Elegir a ocho es tirar a granel. Entre pitos y flautas, en el Mestalla y el juvenil no hay muchos más de ocho jugadores susceptibles de hacer la pretemporada con el primer equipo por diferentes circunstancias. Por no hablar de que 'elige' ocho futbolistas para un entrenador recién llegado, es decir, Javi Gracia, en caso de ser el entrenador la temporada que viene, algo tendrá que decir sobre qué futbolistas hacen la pretemporada dado que ya conocerá a muchos, si bien, es evidente que debe haber apuestas de club por encima de la opinión del entrenador de turno. Y ahí está el meollo de la cuestión de lo que dice Anil. Básicamente que él decide qué futbolistas son las apuestas de futuro. La pregunta es, ¿entonces para qué quiere el Valencia CF un director de la Academia? En el fondo está diciendo que lo tiene pero también es un funcionario, porque es más que evidente que él decide basándose en los informes que hacen los técnicos. Es una de esas tantas cosas que harían bien en ahorrárselas porque decirlas no suma, al contrario, resta. Sé que es habitual, pero no quiero acostumbrarme.

