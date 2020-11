Hay que subir al Guedes al carro del equipo

Hay una cifra que define la situación en la clasificación del Valencia CF. Ha encajado 16 goles en diez partidos de Liga y solo dos equipos, el Celta de Vigo que es Colista, y el Betis, han encajado más. Recuerdo el primer partido de Liga, ante el Levante UD que ganó 4-2 y empecé el texto diciendo que si el Valencia CF se obliga a marcar tres o cuatro goles cada partidos, ganará pocos. Y por eso no ganó en Vitoria. Con todo el respeto al Alavés, pero si el Valencia quiere ser un equipo competitivo, en Mendizorroza tiene que hacer dos goles y ganar. Y lo más curioso es que después de todo lo que ha pasado, a poco que el equipo de Javi Gracia corrija esa faceta, se meterá de lleno en la pelea por estar en Europa, porque la Liga está muy rarita. Repito el concepto, no se puede ir por la vida teniendo que marcar tres goles para ganar un partido de fútbol. La segunda parte del Valencia CF es muy buena, y dice su entrenador que ve brotes verdes en el equipo, con lo cual, a pesar del mal sabor de boca que deja el empate porque tengo clarísimo que se han dejado escapar dos puntos. uno mira al próximo partido, Atlético de Madrid en Mestalla, con cierto optimismo. Y ojo que en esta Liga rarita, los colchoneros son en estos momentos los más firmes candidatos a ganarla. Y dado que al Valencia se le han escapado dos puntos, la mejor noticia es sin duda los buenos minutos de Gonçalo Guedes. Este equipo va demasiado justito de calidad como para permitirse el lujo de tener a Guedes en el banquillo, y vaya por delante que no lo digo como crítica al entrenador. Al contrario, los brotes verdes de los que habla Javi Gracia y que todos detectamos, tienen su germen en el trabajo y la humildad, y por lo tanto, es Guedes quien ha de dar el primer paso. Si la buena actuación que tuvo el portugués en Vitoria es un primer paso o no lo debe calibrar Javi Gracia que para algo es el entrenador, pero desde luego no pueden caer en saco roto. El portugués es demasiado importante para este equipo como para fallar en esa gestión. Que en los partidos anteriores Cheryshev le quitase la titularidad y el recambio del ruso fuese Lato no era casual, y para poder aplaudir a Javi Gracia por tomar aquellas decisiones, será necesario que premie al jugador si tras castigarlo reacciona. Es una decisión muy importante. PD: Maxi por favor, ante el Atlético no faltes.



Acciones reunidas

Libertad VCF ya ha logrado censar 36.000 acciones, que son el uno por ciento de todas las acciones del Valencia CF. Puede parecer poco pero no esa así, es mucho. Puede parecer que sirven para poco pero tampoco es así, porque dicen que hay gente dispuesta a hacer cosas para que las cosas cambien, o mejor dicho, para que Meriton desaparezca del Valencia CF. ¡A seguir trabajando!

