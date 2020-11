"Pollo, a mí me dicen que Diego no resistió"

El universo Youtube da para mucho. De vez en cuando busco un programa de fútbol en la televisión argentina porque sale 'El Cabeza' Ruggeri y me entretiene. Lo presenta un periodista que se llama Sebastián El Pollo Vignolo que por lo visto en Argentina es muy conocido y del que yo nada sabía. Los veo porque me lo paso bien. Sin más. Me gusta lo que hacen. El día que murió Maradona me afané para ir a la cama y buscarlos. Quería saber de Diego por ellos. Pues bien, he de decir que es de las pocas veces en mi vida como periodista deportivo que he sentido la necesidad de aplaudir a otro periodista. Jamás pensé en ser periodista deportivo. De adolescente solo pensaba en rock and roll y en el Valencia CF, que para eso está la adolescencia. Pero pasó que mi novia se quedó embarazada y no hubo más remedio que ponerse serio. Quería estudiar historia pero no sé por qué utilitarismo responsable hice periodismo. Por responsabilidad repentina y porque me permitía seguir con mi otra gran pasión: el Valencia CF. Por ello jamás tuve referentes periodísticos hasta que me metí de lleno en la profesión y descubrí a Vicente Bau por dentro. Y tal vez por eso pocas veces un periodista me sacia más allá de algo puntual.

La otra noche viendo ESPN F90 quedé maravillado con la delicadeza con que contaron la noticia que jamás esperaban contar: ha muerto Diego. En el plató se disponían a hablar de fútbol como siempre pero entró un compañero por teléfono. Me dejó maravillado. Con tono serio pero sin dramatizar dijo "tengo una información muy grave". Sobre Maradona claro. Se hizo el silencio. "Honestamente no sé si están en condiciones... Me llega desde el entorno mismo de Diego. Tengo una información muy grave". Y Ruggeri dice por detrás "cuidado, cuidado". El compañero, le insiste al Pollo: "Me cuentan Seba, que Diego ha tenido un paro cardíaco. Es seria la situación, es muy seria. Estoy tratando de confirmar, pero en realidad ya está confirmado, me gustaría tener alguna otra fuente pero esto es de gente que está junto a Diego". Y el Pollo advierte, "se trata de ser cuidadoso porque es una información fuerte". Pero al otro lado del teléfono insisten: "Seba, quiero que entiendan ustedes y todos los televidentes, pero a mí me dicen que Diego no resistió...". Se hace el vacío en el plató. En medio dolor el Pollo se arranca y termina diciendo "veníamos a hablar de fútbol, y se muere el fútbol, entonces ¿cómo vas a hablar de fútbol?". Diego no resistió dijo el periodista que estaba al teléfono del que no supe ni su nombre. Me reconcilió con la profesión. Tres palabras bastaron para decir de forma elegante la peor de las noticias, tres palabras que resumen lo que fue Maradona, un genio luchador que se equivocó, pagó, y se fue resistiendo. Siempre contra todo. DEP.

