Anil, vete preparando la próxima venta

El debate está servido. Hay partidos suficientes como para que lo planteemos en toda su extensión y teniendo en cuenta que tiene derivadas peligrosas. La diferencia de calidad que hay entre el Atlético de Madrid y el Valencia CF se puede considerar abismal y eso no es responsabilidad de Javi Gracia, es de Peter Lim como todos los valencianistas sabemos, pero resulta que hemos de ir un poco más allá porque al margen de que el máximo accionista reventara un proyecto ganador, sigue habiendo fútbol todos los fines de semana.

Una manera de analizar la derrota del Valencia CF ante el Atlético se puede basar en la mala suerte. Hay mala suerte en el gol en propia puerta de Lato con el que los colchoneros se llevan los tres puntos, pero me temo que es un análisis demasiado simple. El Valencia CF salió a empatar a cero y perdió. Si ante el Atlético sales en busca del empate a cero y lo logras puede que hasta te acaricien el lomo, pero si pierdes se te ve el cartón, y a Javi Gracia se le ve mucho porque no estamos hablando de que peca de falta de ambición ante el Atlético de Madrid, estamos hablando de que sale al Martínez Valero a esperar al Elche y a Mendizorroza a esperar al Alavés. Y teniendo en cuenta el historial, la lógica me dice que saldrá en Ipurua a esperar al Eibar. Repito que tengo claro que en el banquillo Simeone tenía más herramientas para meterle mano al partido que Gracia, pero el asunto está en analizar si el entrenador del Valencia CF puede hacer más con lo que tiene. Y yo digo que sí.

El equipo está vivo y compite asumiendo incluso que se desenchufa en los minutos iniciales de cada partido en que no se enfrenta a un rival de entidad, pero ya podemos decir que, en líneas generales, peca de falta de ambición. Y eso es cosa de Javi Gracia. Ni más ni menos. Supongo que habrá pasado la noche pensando en cuándo volverá a tener tan a huevo ganarle un partido al Cholo.

Dadas las circunstancias actuales tengo claro que está plenamente legitimado que este Atlético de Madrid gane en Mestalla siendo muy superior, pero el asunto es que eso no ha pasado. Quiero decir que si vienen Simeone y compañía y te dan un baile, pues enhorabuena que para algo sois los favoritos al título y oye, ojalá que se lo ganéis al Barça y al Madrid, pero que el Atlético se lleve los tres puntos de Mestalla sin tener la necesidad de poner quinta y que el Valencia CF no saque los dientes y se limite a defender a la espera de que se aparezca la Mare de Deu dels Desamparats y marque un gol es otra cosa. El equipo de Javi Gracia iba empatando a cero en Mestalla y no tiró a gol en toda la segunda mitad. Y todo esto sin haber tenido que ser demasiado agresivo con el asunto de que Gracia quiso ganarle al Atlético poniendo antes a Sobrino o Jason que a Kang In. Pues nada, enhorabuena Javi. Anil, prepara la venta.

