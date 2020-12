De Torino a Mestalla... y a Eibar

Llevo un tiempo pensando en escribir sobre si es buena la idea que tienen algunos de la plataforma de Torino a Mestalla de remover el pasado en busca de victorias morales cuando de ellos se esperan realidades casi mercantiles, dado que hasta que se demuestre lo contrario es la única vía para que Meriton deje de ser el máximo accionista del Valencia CF. De ahí que la recogida de acciones por parte de Libertad VCF sea lo más tangible que de momento tenemos de la plataforma, pero no puedo evitar quitarme de la cabeza el partido de Eibar. Es lamentable, por no utilizar un adjetivo más pesado, que a estas alturas de la temporada tengamos el miedo en el cuerpo pero ya se sabe, es lo que hay. El Valencia CF se la juega en Ipurua. Todo lo que no sea sumar los tres puntos huele a drama de los gordos porque el calendario se empina en el mes de diciembre y la clasificación se aprieta y de qué manera por detrás.

Desde el arrebato el equipo de Javi Gracia logró evitar el drama con los cuatro puntos que sumó ante Getafe y Real Madrid, pero volvió pronto a las andadas: empate en Vitoria y derrota ante el Atlético. Especialmente doloroso fue lo que sucedió ante los colchoneros porque te deja desnudo ante una tozuda realidad: el equipo es lo que es, y haciendo las cosas bien le da para no ganarle a un Atlético de ir por casa. Y con un poco de mala suerte, perdió. Es lo que tienen los arrebatos en fútbol, que te dan para situaciones puntuales. Los futbolistas pueden salir a jugar un partido por orgullo, por el escudo o como queramos llamarlo, y ganarlo, pero en el medio plazo para ganar partidos hace falta ser buen equipo. No hay más que ver la clasificación y las estadísticas de este Valencia CF para llegar a la conclusión de que buen equipo no es. Pasado el arrebato, ahora a Javi Gracia le toca dotar de herramientas a sus futbolistas para ganar en Eibar. Herramientas futbolísticas y anímicas. Si ellos, cuerpo técnico y futbolistas, no son capaces de concienciarse de que son mejor equipo que el Eibar, no le ganarán.

Estamos peor que cuando llegó el partido ante el Getafe, ese en el que tras empatar en el último suspiro Gayà dijo aquello de jugando así se puede perder. Tenía razón el capitán entonces pero ahora no vale, en Eibar no vale jugar bien y no ganar, no vale demostrar que estamos vivos como equipo de fútbol y empatar o perder. La terapia de grupo de los veteranos funcionó en su momento y no sé si ahora es momento de volver a utilizar la fórmula, por aquello que ha dejado de tener la fuerza que le da la originalidad. Si fuese eficaz siempre el fútbol sería demasiado matemático: reunión y victoria. Nada de eso. La receta ahora ha de ser otra y ya depende de Javi Gracia. Propongo que el Valencia CF salga a Ipurua a mandar en el partido y no a esperar como en Elche o Mendizorroza.

