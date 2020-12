El Valencia CF no tiene quien le escriba

Entrevista a Manuel Llorente en la Cadena COPE. Me llama la atención que cuando se le preguntan por las cuentas del Valencia CF de cara a la Junta del próximo viernes día once dice «la deuda la han bajado». Es lo que hay. Mientras el Valencia CF, que es una SA, pague a Bankia, todo lo que no sea ofrecerle dinero a Peter Lim por sus acciones sirve de poco desde el punto de vista mercantil, y eso Llorente lo sabe bien. Y ya se asegura Lim de cumplir a rajatabla con lo único que ha firmado, que es lo de pagar a Bankia. A partir de ahí, un aplauso sincero para cuantas iniciativas quieran demostrarle al máximo accionista que el valencianismo está vivo y sobre todo que no está de acuerdo con su gestión. La plataforma de Torino a Mestalla me sirve si son capaces de generar el contexto adecuado para que cuando llegue el momento el Valencia CF pase a manos de valencianos, evidentemente con dinero por delante. Lo de ir a ver a Ximo Puig y pedirle que presione a una SA me lo callo, porque esconde que, de momento, lo único sustancial que ha logrado la plataforma son las acciones que ha recogido Libertad VCF, que serán suficientes o no para según qué desde un punto de vista cuantitativo, pero en lo cualitativo tienen un valor incalculable dado que son la imagen del descontento con Meriton. Representan a muchos. A casi todos. La única presión que puede hacer un político al Valencia de Lim es que cumpla con su compromiso con las instituciones públicas de terminar el estadio, todo lo que no sea eso es meter la nariz en casa ajena. Si estamos como estamos, es, entre otras cosas, porque los políticos metieron la nariz. PD: Ya es curioso lo poco que critica Llorente a Peter Lim. Y no puede ser casual.



Lo de Eibar

Dicho todo lo anterior, me temo que ya va siendo hora de que pongamos el foco en el partido del lunes ante el Eibar porque es muy importante. Me reitero en una idea, en Eibar ya no vale lo de jugar bien o demostrar que estas vivo y empatar, solo vale ganar porque dos puntos por encima del descenso es una renta mínima. Y con un equipo tan joven, no quiero ni pensar en qué pasaría si cayera a puestos de descenso a segunda. La mejoría del equipo en el último mes es evidente porque llegó a tocar fondo, pero la victoria no puede esperar. Estamos a años luz de un Atlético de Madrid que se plantó en Mestalla sin Luis Suárez, Diego Costa o Joao Félix, pero el equipo es mejor de lo que parece. Entiendo que haya preocupación en el club pero me gusta que sobre todo, haya ocupación, es decir, que estén manos a la obra. La plantilla del Valencia CF puede tener menos talento que otras, pero no es dudosa. Están manos a la obra y pensando en el partido ante el Eibar porque saben que necesitan los tres puntos. Confío en que los lograrán.

