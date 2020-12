Dmtrovic y los fichajes de invierno

El empate en Eibar deja un regusto muy amargo y no solo porque el Valencia CF en la jornada doce del campeonato tiene solo dos puntos más que el último equipo que marca los puestos de descenso. Es peligroso estar solo con dos puntos por encima del descenso, pero todavía asusta más la sensación de que el Valencia CF se juega mucho en Eibar y sale muy concentrado tal y como se preveía por los inputs que llegaban de dentro del vestuario, pero eso no le da para ganar teniendo en cuenta que el equipo de Mendilibar se plantaba en el partido siendo el segundo peor equipo de la Liga como local. El Valencia CF se tira la semana preparando el partido y no le da para ganar en un estadio que es el segundo donde más puntos han sacado los equipos locales. Y mira que termina la primera parte y a pesar de que la propuesta del Valencia CF fue pegar balonazos desde atrás ante la más mínima presión y jugar como el Eibar o el Sestao dicho con todo el respeto, uno dice, bueno, se ha superado el trauma de salir dormido a los partidos, ahora toca hacer algo más para ganar... Pero no. Cierto que pudo ganar si Gameiro, otra vez el francés y ya van dos que suponen cuatro puntos, no hubiese fallado un mano a mano con Dmitrovic en el último minuto del partido. El portero serbio del Eibar evitó la victoria del Valencia CF con una espectacular parada a una potente y envenenada bolea de Racic. Dmitrovic termina contrato en junio y por lo tanto en unos días, el uno de enero, puede firmar gratis por cualquier equipo. No se haga ilusiones el personal que ya hay uno que se ha adelantado al resto. Ya cuando el Eibar se impuso 0-1 en Mestalla hace unas temporadas en aquel domingo por la mañana que pensábamos que nos quedábamos sin Champions, me dejó impresionado. Porterazo. Volviendo al partido, si lo piensas, lo normal es que si vas a Eibar a jugar como el Eibar pierdas.



Ojo a lo que dice Javi Gracia

Javi Gracia tras el empate en Eibar: "En estos últimos partidos, es justo reconocer que el equipo está compitiendo y estamos más cerca de ganar que de perder. Estamos mejorando, estamos en una línea ascendente, somos un equipo con jugadores jóvenes que necesitan tiempo de adaptación". El técnico navarro explicó de forma acertada el proyecto de Meriton para esta temporada, y la siguiente. Son las palabras de un entrenador que asume que el equipo está para crecer poco a poco. Entiendo al técnico porque lo que dice es una verdad como un templo. Su Valencia CF ha mejorado respecto el que perdió en la primera parte de Vitoria y de Elche, y ha mejorado respecto aquel equipo al que el Betis borró del campo. El problema es si para este viaje hacían falta estas alforjas, o dicho de otra manera, tener un propietario millonario para hacer un proyecto de cantera. Espero que refuercen el equipo en enero.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.