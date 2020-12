Lo que no dice Jaume es verdad

Entiendo a Javi Gracia y su moderado optimismo con la mejoría del equipo porque también la veo pero pasa que a mí me parece insuficiente. El mensaje del entrenador se puede calificar de realista desde su punto de vista y sobre todo coherente con cuantos mensajes da en rueda de prensa porque ya hemos averiguado que no estamos ante un técnico que asuma la bandera del equipo con vehemencia. Dicho sin acritud alguna, no fue vehemente ni cuando apretó de lo lindo diciendo que le habían engañado. Ni cuando presentó la dimisión. No diré bajo, pero es evidente que el perfil de Gracia no es de 'echaopalante'. Repito que puedo llegar a entender su optimismo porque el equipo ha mejorado, pero hay unas palabras de Jaume Domènech que resumen mejor el partido pero no precisamente por lo que dice, si no por lo que no dice. Jaume: "Con la última opción del partido nos sabe a poco, nos vamos contentos por la portería a cero, porque llevábamos muchos partidos encajando goles, pero la última jugada nos hubiera dado los tres puntos". Ahí lo tienen. Me parece bien que los futbolistas estén contentos porque han dejado la portería a cero puesto que el gran problema del equipo es que encaja muchos goles y eso se corrige partido a partido, pero lo bueno de estas palabras de Jaume es que el empate le sabe a poco después de ver la ocasión de Gameiro, es decir, uno de los capitanes del Valencia CF no dice que el empate le sabe a poco después del partido hecho por el equipo. En otras palabras, Jaume, que no tiene un pelo de tonto, sabe perfectamente que el Valencia CF no hizo más méritos que el Eibar para ganar, pero en el fútbol se ganan muchos partidos sin ser mejor que el rival. Dicho esto, tengo claro que un equipo no puede cambiar de la noche a la mañana pero este amanecer empieza a hacerse muy largo. Para que se haga de día hay que hacer más, bastante más.

Puedes leer más opiniones de Carlos Bosch en este enlace.